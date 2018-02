Pacienții și angajații spitalului din Sinaia sunt în permanent pericol după ce mistreții au au început să-şi facă veacul în curtea instituției.

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a declarat, pentru B1TV, că vinovații sunt cei de ministerul Mediului și cei care administrează Fondul de Vânătoare.

Vlad Oprea a mai afirmat că hrana animalelor nu este administrată corespunzător, iar porcii coboară în oraș în căutarea aceasteia.

PANICĂ la spitalul din Sinaia: Mistreții își fac veacul în CURTEA INSTITUȚIEI (VIDEO)

