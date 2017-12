Patru sinucideri în trei zile în același oraș

Ne aflăm în perioada sărbătorilor când specialiștii afirmă că numărul sinuciderilor crește în perioada sărbătorilor de iarnă din cauza depresiilor mai frecvente în această perioadă. Iașiul pare un oraș blestemat în aceste zile.

O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din zona Splai Bahlui.

Este al patrulea caz de sinucidere de la Crăciun pana in prezent.

Citește și: Șeful Bibliotecii din Iași, DECLARAȚIE-ȘOC înainte să MOARĂ! "SUNT SACRIFICAȚI!"Becali, așteptat de un copil paralizat în fața vilei. Incredbil ce a făcut GigiALERTĂ!! Accident rutier cu VICTIME pe centura capitalei

Echipajul SMURD care a intervenit la locul incidentului nu a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie si a declarat decesul, scrie ziaruldeiasi.

Primii care și-au pus capăt zilelor de sărbători au fost soții Anda si Bogdan Maleon, care s-au spânzurat in ziua de Crăciun (vezi aici). A urmat maestrul emerit de box, Viorel Soroceanu, care si-a tăiat venele in mașina, in parcarea unui centru comercial (vezi detalii aici).