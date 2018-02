Peste 100 de oameni cu gripă s-au prezentat la Institutul ”Matei Balş” într-o singură zi (VIDEO)

Epidemia de gripă face ravagii. Medicii abia mai fac faţă sutelor de cazuri cu care se confruntă. Numai la Institutul ”Matei Balş” din Capitală s-au prezentat într-o singură zi peste 100 de pacienţi cu gripă, informează B1 TV. Medicii spun că de vină pentru aceasta situaţie este refuzul oamenilor de a se vaccina.

”Lumea nu a înțeles că trebuie să se vaccineze împotriva gripei. De ieri până azi la prânz, s-au prezentat la ”Matei Balș” peste 100 de pacienți cu gripă. Majoritatea, cu forme medii de boală, nu au necesitat internare”, a declarat prof.dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, pentru B1 TV.

Citește și: HALUCINANT! Mercenari care au luptat în DONBASS au tranzitat RomâniaUn pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condiție"148 DE MILIOANE DE EURO, PIERDUȚI după o decizie a CCR!" Kovesi aruncă BOMBA

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.