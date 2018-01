PISTOLUL DE JUCĂRIE invocat de Jandarmerie pentru  justificarea agresiunii împotriva unui bătrân stârnește indignare în mediul online

O postare a Jandarmeriei Române de pe Facebook a stârnit reacții violente în mediul online. Astfel, scuza găsită de Jandarmerie pentru lovirea unui bătrân ar fi existența unui ipotetic pistol de jucărie pe care acesta l-ar fi fluturat la proteste și astfel jandarmii au fost derutați și au acționat în consecință.

„Atunci când vrei să-ți afirmi virtuțile, fă-o fără mască, de ce te-ai ascunde?! S-a intervenit agresiv sau disproporționat, s-a acționat greșit... sunt multe păreri pro și contra, e normal într-o democrație să avem pluritate, însă doar vigilența și profesionalismul jandarmilor au făcut ca astăzi să vorbim despre un miting fără incidente și urmări majore. Pistolul a fost de jucărie, nu era niciun pericol... am auzit des astăzi această afirmație, însă într-un simplu exercițiu de imaginație, închipuiți-vă panica declanșată de un individ mascat care ar fi fluturat un pistol într-o masă de oameni, fie el și de jucărie, vă gândiți la asta? Vă gândiți poate că, acel pistol de jucărie era doar un mijloc mascat de a verifica vigilența forțelor de ordine, de a testa capacitatea de reacție a jandarmilor, pentru ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, cineva chiar să introducă o armă adevărată, letală? Ne gândim?” scrie Jandarmeria Română.

Comentariile de bun simț la această aberație nu au întârziat să apară:

„“Ne gândim?” Da, “ne gândim” că absolut toate informațiile dvs sunt fie false, fie exagerate, pentru a justifica episodul in care oamenii în uniformă au inceput sa lovească un bătrân. Da, ne gândim că postati aceste mesaje doar pentru a crea sentimentul că manifestanții sunt violenți. Da, ne gândim că nu prezentați fotografia acelui pistol de jucărie, ca să vedem daca putea fi luat în serios. Plus identitatea proprietarului, ca să vedem dacă nu cumva ați inventat toata povestea. Da, ne gândim că pensiile speciale sunt o șpagă oferită de PSD ca să slujiti acest regim politic.” Scrie un utilizator.

Altul a replicat: „Apropo de ascunsul identitatii. Dece jandarmii nu au nici un element de identificare distinct, un numar unic pe echipament. Ca sa sti cine te a abuzat. Daca ar fi fost.ieri in echipamentul de interventie cum mai putea fi identificat acel agresor din randurile jandarmeriei?”

Indignarea crește: „Nu pot să cred ce citesc! Pistolul era de jucarie, dar putea produce un dezastru daca era folosit de un individ mascat. Mai devreme arătați o poză cu un lanț de plimbat cățelul prin Cișmigiu, ca fiind armă albă. Chiar doriti să vă umpleți total de penibil?”

Un alt utilizator izbucnește: „Lasati-ne, analfabetilor, cu povestile voastre ambalate. Nu va mai crede nimeni. Orice român stie cine sunt jandarmii in Romania. Ati uitat cand impuscati oameni pe stadioane desi se aflau cu spatele la voi? Ati uitat ce faceati cu batranii la Pungesti? Politistul ala pedofil v-a fost coleg. Aveti multe pete si multa mizerie in ograda proprie. Nu vorbiti voi despre democratie. Habar n-aveti ce-i aia. Nu generalizez. Am cunoscut si oameni ok care fac parte din institutia voastra, dar sunt prea putini. Noi va cunoastem, stim cum aparati voi valorile democratice si stim cum abuzati si mintiti. Macar aveti bunul simt sa nu mai scrieti comunicate. Faceti-va treaba ingrata, ca nimeni nu va mai poate educa. Am pierdut speranta ca vreodata veti fi o institutie demna de a purta tricolorul ala pentru care unii au suferit si au murit. In nefericitul caz al unui conflict militar, sunteti primii viteji care se vor fofila. Opt clase si servilism, astea sunt virtutile majoritatii celor care imbraca uniforma voastra. Hai, noapte buna! Dati amenzi, ca la asta va pricepeti ”

