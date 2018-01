„Plecau in padure impreuna!” Arsenie Boca ar fi avut o relație cu o măicuță de la Mănăstirea Prislop. O înregistrare creează controverse (VIDEO)

Părintele Arsenie Boca, la mormântul căruia de la Mănăstirea Prislop din județiul Hunedoara vin mii de oameni anual, ar fi avut o relație specială cu una dintre măicuțele de acolo, care i-a fost credincioasă până la moartea sa„.

Aceasta ar fi stat 40 de ani alături de părintele Arsenie Boca, iar la 25 de ani, la scurt timp după ce a venit la Mănăstirea Prislop, ea a devenit stareța locașului sfânt.

O înregistrare ar fi fost făcută la Mănăstirea Sihastria, în chilia protosinghelului Varsanufie Lipan. Aceasta descrie modul în care Arsenie Boca ar fi cunoscut-o pe Maica Zamfira, potrivit Libertatea.

„Plecau in padure impreuna!” Arsenie Boca ar fi avut o relație cu o măicuță de la Mănăstirea Prislop. O înregistrare creează controverse

„Parintele Ioanichie Balan: … -Ei, acu cum o fost cu Parintele Arsenie Boca, ca i-l declara ca-i sfant,ca se fac minuni la mormantul lui, maica Zamfirica ceia ?

Parintele Arsenie Papacioc: Asta-i nenorocirea !

Parintele Ioanichie: Zamfiruca.

Parintele Arsenie P.: Zamfira

P.Ioanichie: Trebuie sa fie cate o Eva undeva, ca sa incurce treburile, ca daca nu-i Eva nu merge

P.Arsenie: Julieta o chema

P.Ioanichie: Julieta, da. Ei, i-o facut acatist, i-o facut tropar, i-o facut condac si acuma este o carte, i-o iesit o carte ..foarte elegant tiparita, numita Cararea

– Cararea Imparatiei (spune o alta voce)

P.Ioanichie: Cararea imparatiei. Ati auzit de cartea ceia ? In care spune si lucruri stiintifice si teologice si biologice

P.Arsenie.: Cararea ?

P.Ioanichie.: Cararea, da. I-o tiparit ea. Ea i-o tip…

P.Arsenie. : Parintele Boca, pacat de el. A fost un om inteligent, cu suflet bun

(…)

P.Arsenie.: Si impreuna cu Julieta. Cine este Julieta ? Era un curent foarte puternic in Romania cu arsenismul, mai ales la Bucuresti. Asa.. El era la Sambata. Cand te duceai acolo era cel mai mare act de arta sa-ti fi intalnit privirea cu el, iti dai seama !

P.Ioanichie.: Numai cu privirea..

P.Arsenie.: Julieta care era o studenta ambitioasa , pe care am cunoscut-o cand am plecat eu la manastire..

P.Ioanichie.: Bucuresteanca

P.Arsenie.: Cum ?

P.Ioanichie.: Din Bucuresti

P.Arsenie.: Era studenta la Teologie, colega cu Antonie

P.Ioanichie.: Da era din Bucuresti, am inteles

P.Arsenie.: Nu stiu de unde-i ea

P.Ioanichie.: Ihm

(…)

P.Arsenie.: Si Julieta si nu stiu cine. Asa, n-am primit nici o alintare, nu nimic. Domle am venit sa va vad,.. asa. Nu stiu ce cautam eu, de fapt.. sa-i vad pe ei. Asa am cunoscut-o pe Julieta. Acuma cand s-a ivit arsenismul si astea toate.. s-a dus si Julieta la Sambata. Dar cum era interior voluptoasa si sa i se dea atentie, plina de ea,.. nu i-a dat nimeni nici o atentie acolo. Era lume multa, studentime care era deja in gratiile lui Arsenie p-acolo. Arsenie alintat, trecea de colo pana colo, privit. Si asta ce-a facut ? S-a aruncat in apa care era acolo. Era apa adanca, putea sa se inece.

P.Ioanichie.: Un act de sinucidere, sau ce ?

P.Arsenie.: Da, da, ei,.. a simulat

P.Ioanichie.: A simulat

P.Arsenie.: Asa. A sarit lumea, ca era lume multa. A scos-o. Sigur, Parintele Arsenie la un astfel de caz a intervenit, ce ai facut, nu stiu ce, si asa dascalind-o, sau asa, au ramas in intimitate

P.Ioanichie.: Ihm

P.Arsenie.: In mare intimitate !!! Plecau in padure impreuna.. si Julieta a reusit sa-l ia pe Arsenie de la tot .. de la toate. Si de la toate … mai dihai

P.Ioanichie.: Pai da, na…”.

