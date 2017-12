Pleșu: Dacă aș fi mai tânăr, aș emigra

Într-un interviu despre vremurile pe care le traversăm, Andrei Pleșu a declarat că ar pleca din țară, dacă ar fi mai tânăr.

A avut această șansă și înainte de 1989, ca bursier la universități din Occident, dar s-a întors acasă.

“Acum, dacă aș fi mai tânăr, mă tem că aș pleca. Aș lua o pauză, pentru că sunt momente în care exasperarea, dezgustul și nefericirea ating cote care sunt greu de dus. (...) Plecatul e o opțiune individuală. Fiecare decide ce-i dictează destinul lui”, a spus scriitorul la Digi24.

Andrei Pleșu a fost bursier Humboldt la Universitatea din Bonn între anii 1975-1977 și bursier la Universitatea din Heidelberg în perioada 1983-1984. La vremea respectivă s-a sfătuit cu doi oameni importanți din viața sa: Petre Țuțea și profesorul Ion Frunzetti.

“'Ce să fac?' Și el mi-a spus: 'Cât ai?' 'Un an!' 'Ah, te duci degeaba. Dacă te duci pentru un an, intră, bea o bere, mai distrează-te... un an e puțin! Eu aș face altceva, aș trimite pe toți premianții României să stea de la cinci până la zece ani în Occident, să se școlească și garantez că, după ce se întorc, fac România mare la loc'. Asta a fost ce a spus Petre Țuțea. Și mai am un episod, profesorul meu Ion Frunzetti, înainte să plec, mi-a spus 'Te sfătuiesc să nu te mai întorci, țara asta este într-o fază letală'. Și i-am spus 'Cred că mă întorc, totuși'. A făcut o pauză și cu lacrimi în ochi mi-a spus 'Te înțeleg, e ceva de iubit aici'.

Astea sunt episoadele mele legate de plecarea din țară. Fiecare decide.”, a mai povestit Andrei Pleșu.