PMB: 08 februarie, ultima zi în care participanții la proiectul ”Bicicliști în București” mai pot actualiza datele de identificare

Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24 - 25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele de identificare prin accesarea link-ului personalizat transmis de Organizator pe adresa de e-mail a fiecarui participant, pana cel tarziu in data de 08.02.2018.

"Atragem atentia participantilor de a verifica primirea link-ului inclusiv in folderul SPAM/JUNK.", transmite PMB într-un comunicat de presă.

Conform prevederilor Regulamentului privind acordarea voucherelor suplimentare in cadrul proiectului ”Biciclisti in Bucuresti”, disponibil pe site-ul www.pmb.ro, fiecare participant poate accesa o singura data link-ul personalizat pentru actualizarea datelor de identificare, in calitate de posesor al adresei de e_mail utilizata la transmiterea solicitarii din perioada 24 - 25 iulie 2017.

"Datele de identificare actualizate de participanti trebuie sa fie complete si corecte, conform actului de identitate al participantului, inclusiv cu incarcarea in aplicatie a fotocopiei lizibile a buletinului/cartii de identitate (fata/verso).

Participantii vor primi pe adresa de e-mail un mesaj cu numarul de inregistrare alocat in proiect, dupa finalizarea actualizarii datelor de identificare", atrage atenția PMB.

Dupa expirarea termenului de actualizare a datelor de identificare, Organizatorul va publica pe site-ul www.pmb.ro, lista beneficiarilor de vouchere care au indeplinit conditiile de participare la proiect, cu precizarea numarului de inregistrare in proiect si a initialelor numelui si prenumelui fiecarui beneficiar de voucher.

Voucherele vor fi folosite exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice, dispozitive de tip Segway/Ninebot si accesorii ale acestora, destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani, numai la magazinele participante in cadrul Proiectului.

Lista magazinelor participante va fi disponibila in timp util pe site-ul www.pmb.ro

Primaria Capitalei a initiat acest Proiect cu scopul de a incuraja cetatenii sa adopte un stil de viata sanatos si sa foloseasca mijloacele de transport alternative.