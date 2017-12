Poliția, sfat pentru taximetriștii bucureșteni: Să renunțe la Clever Taxi și Star Taxi. Reprezentanții aplicațiilor revoltați

Politia Locala a Municipiului București a început să le recomande insistent șoferilor de taxi să nu mai folosească aplicațiile Clever. În replică, reprezentanții Clever Taxi si Star Taxi reacționează: Este un abuz si o forma de intimidare

"Intai au inceput sa anunte dispeceratele de taxi membre COTAR, pe statii, ca soferii sa nu mai foloseasca Star Taxi si Clever Taxi. Apoi Politia Locala a Municipiului Bucuresti a venit in statiile de taxi de la AFI Cotroceni si Mall Vitan si au facut niste constatari, procese verbale in care s-a constatat ca soferul foloseste aceste aplicatii pentru preluarea comenzilor. Soferii au fost intrebati ce aplicatii folosesc si li s-a spus sa nu mai lucreze cu aceste aplicatii pe viitor si sa foloseasca doar aplicatiile dispeceratelor. Nu s-a aplicat nico sanctiune aseara. Intelegem ca astazi sunt din nou pe strazi oamenii din Primarie. Noi consideram ca a fost un abuz orchestrat de dispeceratele de taxi. Primaria nu face decat sa respecte ce dicteaza dispeceratele. Este un abuz ce face Primaria si se incearca eliminarea din piata a singurei metode sigure de a comanda un taxi in Bucuresti", a declarat Dan Cojocaru, director general Star Taxi.



"In primul rand, acea reglementare nu este nicaieri publicata, nu este trecuta in Monitorul Oficial, ca sa putem sa afirmam ca este in vigoare. Asta este prima problema. A doua problema este ca potrivit acelei reglementari, furnizorii de comenzi ar trebui sa fie amendati, insa potrivit documentului respectiv furnizori pot fi doar dispeceratele, noi avand o aplicatie de comunicare intre clienti si soferi, directa, fara intermediere, deci in cazul nostru nu se aplica. Amenda nu se va putea aplica niciodata soferilor, nu este niciun fel de baza legala pentru asta. Ce s-a intamplat aseara au fost niste procese verbale de constatare in care politistii locali au facut un abuz in incercarea de a intimida soferii ca sa nu mai foloseasca aplicatia si au scris un proces verbal de constatare. Nu este un avertisment, nu scrie nicaieri ca este ilegal, doar constata ca foloseste aplicatia Clever Taxi", a declarat Mihai Rotaru, director General Clever Taxi, potrivit hotnews

Citește și: Bomba finalului de an: Radu Mazăre a fugit din ţară şi cere azil politic. Unde se află acum fostul primar de ConstanţaAndra, scandalul anului! Documentul bombă a fost făcut public TESTAMENTUL REGELUI MIHAI: "La toţi de faţă şi viitori, sănătate!" Toți ROMÂNII trebuie să ȘTIE asta! (FOTO)

Pe 19 decembrie, Consiliul General al municipiului Bucuresti a aprobat modificarea regulamentului de taximetrie din Bucuresti astfel incat pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti. Aceasta prevedere va afecta Clever si Star Taxi, posibil si Uber si Taxify, care nu sunt dispecerizate.

"De cand cu nebunia asta cu presupusa interzicere a folosirii aplicatiilor Star si Clever, am tot citit si discutat problema din punctul nostru de vedere, al taximetristilor. Dar haideti sa ne punem putin si in pielea clientilor.

Sa zicem ca un client doreste sa cheme un taxi la o adresa si nu mai poate folosi Star/Clever si hotaraste sa plaseze comanda prin dispecerat. Zis si facut, pune mana pe telefon formeaza un nr de la Meridian, Speed, Cris Taxi etc (alese pur aleator, cum mi-au venit in minte). Stim cu totii cat de greu raspunde cineva din dispecerat, asta daca o face si nu suna omul degeaba..Dar mai stim si ca atunci cand I se raspunde, in 90% din cazuri, nu ibs gaseste o masina disponibila. Deja omul a pierdut intre 5 si 10 minute cautand un taxi... Daca nu merge telefonic, omul va incerca prin aplicatie: isi va descarca o aplicatie a unei firme si va cauta si acolo. Sansele sa nu gaseasca o masina sunt si ele destul de mari, pentru ca sa fim seriosi, cati taximetristi folosesc aplicatia firmei unde lucreaza..

Citește și: Laura Codruța Kovesi își conduce tatăl pe ultimul drum. Ce SECRETE sunt îngropateTudose a dat mai mulţi foşti miniştri pe mâna procurorilor DNA: Acuzaţii de corupţie şi sabotajRestituirea donaţiilor pentru "Cuminţenia Pământului" se amână cu încă un an

Si atunci solutia finala a omului care a pierdut in final, in medie, 15-20 minute cautand o masina care va fi ?

Pai daca nu are la dispozitie o aplicatie serioasa care sa aiba taxiuri de la toate companiile din Bucuresti va apela la transportul alternativ oferit simplu de catre uber sau taxify.

Deci, cine pierde si cine castiga din aceasta chestiune ? Clar taxiurile legale pierd razboiul cu asa zisele platforme de "ride sharing".O ancheta demna de Romania, Te iubesc...", este mesajul unui internaut, după cum scrie dcnews.

Citește și: E OFICIAL: Cannabisul rămâne cel mai consumat DROG din România! (RAPORT)Legătura nebănuită dintre strănut şi sex. Nu vei crede așa ceva, dar e perfect adevărat„Români, PETRECEȚI Prutul!” De Revelion SE DESCHIDE GRANIȚA dintre România și R.Moldova. Prima secundă din Anul Centenar ne va găsi UNIȚI!