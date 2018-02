"Politica pumnului în gură" la Telekom România. Avocata sindicatului susţine că şi-ar fi pierdut trei unghii după ce a fost agresată de bodyguarzii companiei

Sunt acuzaţii grave lansate la adresa conducerii companiei Telekom România. Avocatul Sindicatului Naţional Telecomunicatii Mobile, care reprezintă angajaţii în negocierile privind contractul colectiv de muncă, susţine că şefii companiei nu ţin cont de cerinţele angajaţilor în negocieri, ba mai mult că a fost agresată marţi când s-a prezentat la o întâlnire de negocieri.

Avocata arată că la prima întâlnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat să contrasemneze în procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentanţii sindicatului, trecând în acesta doar ce au dorit reprezentaţii companiei. Ba mai mult, aceasta susţine că şi din prevederile lor au fost preluate în părţi şi trecute ca şi cum ar fi fost ale companiei.

"Pe vremea lui Al Capone, sindicaliștii își câștigau drepturile cu „bâta”, acum Mafia a trecut in cealaltă parte si angajatorul lupta împotriva sindicaliștilor cu „bâta”, arată avocata într-o scrisoare publicată de Flux24.

În urma acestei întâlniri în care nu s-a reuşit contrasemnarea unui proces verbal cu doleanţele ambelor părţi s-a stabilit una nouă pentru data de 30 ianuarie, dar, spune avocata, comportamentul companiei s-a schimbat radical pentru aceasta, ba mai mult a apărut şi violenţa.

Compania ar fi refuzat să ofere orice răspuns la e-mailuri trimise de partea ce reprezintă angajaţii, iar când s-au dus pentru negocieri în sala nu s-a prezentat nimeni pentru negocieri, ba mai mult când s-a încercat să se discute cu directorul general Telekom care este şi preşedintele comisiei de negociere, acesta a făcut tot posibil pentru a fugi de această discuţie.

În urma acestei situaţii, avocata arată că partea sa a întocmit un proces verbal pe care a dorit să îl înregistreze la Registratura societăţii, dar aici unul din angajații de la departamentul de securitate al companiei care l-a anunțat telefonic pe președinte sindicatului, că nu va fi permis accesul in clădirea de la City decât angajaților care au cardul de acces.

"In aceste condiții, fata de cele menționate de agentul de paza, m-am îndreptat împreuna cu Președintele SNTM către trincheții de intrare, unde Bica Florin si-a pus cardul pentru a-mi permite sa intru, dar in acel moment, in fata mea s-a postat o bărbat într-o cămașă bleu, fără sa aibă alte însemne ca ar fi fost agent de paza, (uniforma, ecuson de salariat etc), si m-a oprit in mod despotic de violent sa trec in partea cealaltă a turnichetului deschis de cardul președintelui Bica Florin", arată avocata.

Avocata susţine acum că agentul de pază i-a rupt trei unghii în tentativa de a opri din a intra în clădirea unde trebuia înregistrat procesul verbal, iar în aceste condiţii preşedintele sindicatului a trebuit să sune la 112 pentru a chema poliţiştii să constate agresiunea cu care le este interzis accesul.

"Este de neimaginat ca intr-un stat de drept, din secolul 21, membru in UE, o companie de nivelul TELEKOM-ului sa trateze cu politica “PUMNULUI IN GURA”, conducerea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate, SNTM, si un avocat aflat in exercitarea profesiei sale!!!", acuză avocata.

Redăm mai jos integral scrisoarea făcută publică de avocatul sindicatului din Telekom România, Dana Debrezeni:

Stau in fata calculatorului si dupa tot ce am trait in ultima perioada si in special azi, imi vine in minte obsesiv cantecul “VREAU O TARA CA AFARA”!!!!

Daca vrei sa afli ce este Romania, wikipedia te informeaza ca

„România este o republică semi-prezidențială. Este al nouălea stat după suprafața teritoriului (238 397 km²) și a șaptea după numărul populației (peste 20 milioane locuitori)[8]dintre statele membre ale Uniunii Europene. ”

Deci traim intr-un stat al secolului 21 din Uniunea Europeana. Atunci de ce am impresia ca de fapt traiesc in epoca sclavagista?

Asa m-am simtit astazi, 30.01.2018, cand, in calitatea mea de avocat si membru imputernicit al Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca (denumit in continuare CCM), din partea Sindicatului National Telecomunicatii Mobile (denumit in contiuare SNTM) reprezentativ la nivelul societatii TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA (denumita in continuare TELEKOM), am fost trata de firma angajatoare, prin reprezentantii ei, precum „sclavii” (angajații) de pe plantația TELEKOM, pentru care ne luptam sa-i dezrobim si sa-i aducem la nivelul secolului si tarii in care ar trebui sa traim.

Sunt un avocat din Baroul București care, din cei 23 ani de profesie, in ultimii 10 ani ma lupt pentru eradicarea sclavagismului instaurat de marile companii din Romania, si nu numai de acestea, fata de angajații lor.

Parafrazându-l pe marele Caragiale, drepturile salariaților „sunt admirabile, sunt sublime, putem zice, dar lipsesc cu desăvârșire”.

Pe vremea lui Al Capone, sindicaliștii își câștigau drepturile cu „bata”, acum Mafia a trecut in cealaltă parte si angajatorul lupta împotriva sindicaliștilor cu „bata”.

Azi, 30.01.2018, in agenda de lucru a Comisiilor de Negociere a CCM, era stabilita a doua întâlnire, prima fiind in 25.01.2018 când, după aproape 2 ore, nu s-a putut semna Procesul Verbal pentru ca secretariatul asigurat de TELEKOM, nu consemnase decât ce au spus reprezentanții lor, iar din ce discutase SNTM-ul au scris doar o propoziție de câteva cuvinte. Culmea ca unele dintre propunerile noastre fuseseră consemnate tot ca fiind spuse de TELEKOM. In plus cele convenite nu au fost in totalitate menționate. Am stabilit, de comun acord, ca vom semna Procesul Verbal la următoarea întâlnire din 30.01.2018, stabilita in același loc din clădirea BBTP intre orele 15-17.

Trebuia sa prevăd de atunci ce va urma, pentru ca au încercat sa mă sechestreze pe mine si pe Președintele Sindicatului in clădire pentru ca am refuzat sa le predam înapoi draftul de Proces Verbal redactat de ei, mai exact exemplarul nostru pe care ne si notasem din modificări, care nu era semnat sau stampilat, susținând ca este un înscris al TELEKOM, încercând prin intimidare si forță fizica sa ne ia si singura dovada ca avusese loc acea prima întâlnire.

Așa cum este firesc si legal am trimis pe e-mail-urile tuturor membrilor celor doua Comisii de negociere, modificările propuse la Procesul Verbal, la Acordul de Confidențiale înmânat de TELEKOM si lipsa actelor necesare de a ne fi puse la dispoziție pe companie pentru negociere, ramând sa le discutam la a doua întâlnire, cea stabilita in calendarul negocierilor din data de 30.01.2018, orele 15 – 17.

Nu am primit niciun răspuns la e-mail-urile noastre, așa ca astăzi, 30.01.2018, ca niște persoane responsabile ce suntem, in baza mandatului nostru de a reprezenta drepturile salariaților TELEKOM, in interesul general al acestora, ne-am prezentat cu buna credință la întâlnire.

Numai ca, nu suntem niște naivi, așa ca ne-am înregistrat la intrare in Registrul Clădirii de la numerele 33 la 39 si, așa cum anticipam, in sala de negociere nu se afla nimeni.

Angajatul care se ocupa de partea administrativa a acelui spațiului dedicat sălilor de întâlniri, încă de la vederea noastră ne-a comunicat ca nu știe despre despre o posibila întâlnire „astăzi” si după ce a dat niște telefoane, ne-a informat ca s-a anulat întâlnirea si ca ni s-ar fi comunicat pe e-mail.

In acel moment, toți membrii prezenți, ne-am verificat e-mail-urile si nu aveam nicio notificare privind anularea.

Președintele SNTM, a observat ca in sala alăturată cu cea a noastră se afla Directorul General TELEKOM, care este totodată si Președintele Comisiei de negociere a TELEKOM si încercând sa vorbească cu acesta despre întâlnirea de azi, a constatat cu stupoare, ca acesta aproape a rupt-o la fuga si după ce a făcut stânga la lifturi sau scări, nu a mai fost vizibil, probabil alergând pe scările de la etajul 2 spre ieșire fără sa aștepte liftul care îl duce de regula direct la mașina cu șofer. Probabil ca a fost învederat ca prezenta noastră in clădire si ca sa evite orice discuție cu reprezentantul salariaților a fugit „nemțește”.

In aceasta situație, am întocmit olograf un Proces Verbal in care am menționat persoanele prezente si cele absente si situația de fapt. După ce toți membrii SNTM am semnat cu data si ora Procesul Verbal, am hotărât sa mergem in Clădirea City unde de afla Registratura societății pentru a înregistra un exemplar. Președintele Comisiei de negociere SNTM a sunat si a anunțat venirea noastră, scopul si faptul ca dorește va vorbim cu Directorul Executiv HR, totodată membru in Comisia de negociere a TELEKOM, pentru a stabili pașii următori.

După aproximativ 5 min. de la aceasta discuție, s-a trezit sunt de unul din angajații de la departamentul de securitate al companiei care l-a anunțat telefonic pe Florin BICA Președinte sindicatului, ca nu va fi permis accesul in clădirea de la City decât angajaților care au cardul de acces, iar restul vor fi tratați ca vizitatori.

In aceste condiții, in momentul in care ne-am strâns membrii Comisiei SNTM, in holul de intrare in clădirea City, firesc, m-am îndreptat cu Cartea de Identitate in mana către agentul de paza care se afla la recepția clădirii, pentru a solicita notarea mea in Registrul de intrări si a mi se înmâna Cardul de acces. Când m-a văzut cu BICA FLORIN, Președintele SNTM lângă mine, s-a tras in spate cu scaunul, parca as fi fost leproasa si mi-a spus ca el nu poate nota nimic si ca nu-mi da niciun ecuson de vizitator. Mi-am declinat, calitatea mea de avocat al SNTM, al Președintelui SNTM si cea de membru in Comisia de negociere a CC, din partea SNTM, încă de când am văzut ca agentul si-a tras scaunul in spate. A precizat ca a primit instrucțiuni (oare de la cine???) sa permită accesul in clădire doar in baza folosirii cardurilor de acces ale angajaților.

In aceste condiții, fata de cele menționate de agentul de paza, m-am îndreptat împreuna cu Președintele SNTM către trincheții de intrare, unde Bica Florin si-a pus cardul pentru a-mi permite sa intru, dar in acel moment, in fata mea s-a postat o bărbat într-o cămașă bleu, fără sa aibă alte însemne ca ar fi fost agent de paza, (uniforma, ecuson de salariat etc), si m-a oprit in mod despotic de violent sa trec in partea cealaltă a turnichetului deschis de cardul președintelui Bica Florin.

Am insistat ca încalcă grav atât drepturile clientului meu, cat si pe ale mele, invocând chiar art. 24 din Constituția României si art.6 din CEDO, care prevăd garantarea dreptului la apărare al cetățenilor romani/europeni.

Acesta a avut aceeași atitudine din confruntarea noastră, constatând ulterior ca mi s-au rupt 3 unghii, ceea ce dovedește ca nu a fost vorba doar de o negociere verbal, ci de folosirea forței împotriva unui avocat al Baroului București, aflat in exercitarea drepturilor sala profesionale de a asista clientul (Bica Florin) si de a reprezenta SNTM-ul. Împuternicirea mea avocațială a fost depusa la Comisia de Negociere a TELEKOM la prima întâlnire din 25.01.2018, deși nu era obligator, întrucât eram numita chiar prin actul de desemnare al Comisiei de negociere al SNTM care, de asemenea a fost înmânat companiei cu aceeași ocazie.

Întrucât conflictul escaladase, președintele Bica Florin, a sunat la 112, raportând incidental si solicitând prezenta unor polițiști care sa constate forța intervenției de a nu facilita accesul de drept al salariaților si membrilor din Comisia de negociere împuterniciți de SNTM, dar si sa întocmească un Proces verbal cu privire la situația creata. In momentul in care s-a sunat la Politie a apărut si un alt bărbat, care ulterior, in fata polițiștilor s-a identificat ca fiind Managerul pazei TELEKOM. Pot sa spun ca din toata nebunia create in acest incident este de lăudat modul in care au acționat cei trei polițiști care s-au prezentat la fata locului, fiind plăcut surprinsa de promptitudinea si profesionalismul cu care au acționat.

Este de neimaginat ca intr-un stat de drept, din secolul 21, membru in UE, o companie de nivelul TELEKOM-ului sa trateze cu politica “PUMNULUI IN GURA”, conducerea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate, SNTM, si un avocat aflat in exercitarea profesiei sale!!!

Dar aceasta este atitudinea consacrata ca politica de personal la nivelul tuturor companiilor din grupul TELEKOM, aproape toți membrii din conducerea SNTM fiind concediați abuziv, existând deja plângeri penale formulate in baza art. 218 din Legea nr. 62/2011, Președintele si familia acestuia primind amenințări din partea conducerii TELEKOM, acesta fiind un alt dosar penal pe rolul Parchetului.

Suntem clar într-o lupta de gherila cu sistemul mafiot instaurat, atât in asemenea companie precum TELEKOM-ul, dar si in sistemul juridic, unde ne confruntam cu Judecători “de casa” ai firmei de avocatura angajata de TELEKOM, respectiv “Țucă, Zbârcea si Asociații”. Totuși mai exista o speranța, pentru ca, din nenumăratele dosare aflate pe rolul instanțelor intre SNTM, membrii din conducerea SNTM si TELEKOM, am întâlnit si Judecători, care nu au cedat presiunii si au rămas imparțiali in judecarea cauzelor.

Avem obligația morala sa nu cedam împotriva acestor practici si sa luptam pentru a le face sa dispară, pentru ca avem copii care nu vrem sa trăiască si ei aceste EXPERIMENTE TELEKOM, iar cu cat vom fi mai mulți si mai uniți, cu atât exista speranța sa reușim SCHIMBAREA!!!