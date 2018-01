Polițist din Olt, ÎMPUȘCAT ÎN CAP de fosta iubită (VIDEO)

Pe fondul unor neînțelegeri cu iubita, un polițist din Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Olt a ajuns la Spitalul de Urgență Craiova, după ce a fost împușcat în cap de aceasta.

Evenimentul s-a petrecut în Slatina, a confirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, comisarul Iulian Nicolae.

Citește și: Fost profesor de istorie din București, reținut pentru pornografie infantilă și acte sexuale cu un minorA făcut amor cu amanta lângă bunica de 96 de ani. Ce a pățitGuvernul va adopta miercuri sporurile din învăţământ: Ce alte prevederi mai sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al Ambulanței Olt, medicul Alina Duminică, a declarat că polițistul în vârstă de 33 de ani era în stare gravă, fiind transferat la Spitalul Clinic de Urgență Craiova, scrie Hotnews.

Un polițist din Olt s-a împușcat în cap (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.