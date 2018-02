Ponta: Dragnea ne-a presat pe toți să îl schimbăm pe Daniel Morar cu Kovesi spunând că este ”prietena lui” și îl ajută 

Victor Ponta a precizat miercuri, într-un comentariu publicat pe Facebook, că Liviu Dragnea a făcut presiuni pentru ca Daniel Morar să fie înlocuit de Laura Codruța Kovesi la conducerea DNA, actualul lider al PSD susținând că aceasta este "prietena lui" și îl ajută.

Fostul premier a făcut aceste precizări după ce un internaut i-a reproșat că a reconfirmat-o pe Kovesi la conducerea DNA.

”Din nefericire tot USL-ul a făcut non-combat și și-a bătut joc de votul celor 7 milioane care l-au cerut demis pe Băsescu la referendum. Din nefericire primul-ministru Ponta a reconfirmat-o pe Codruța în fruntea DNA. Din păcate votul meu s-a dus pe apa conpirației când primul-ministru Ponta a demisionat, că veneau marțienii, omuleții verzi sau ceva în genul ăsta, neprobat, nedovedit, neanchetat”, a scris bărbatul pe Facebook.

Replica lui Ponta a venit imediat: "Dragă Dragoș nu te mai lăsa păcălit de mincinoșii de la tv/ faptul că nu au venit la referendum 50% nu este vina noastră a celor care am votat/ faptul că Dragnea ne-a presat pe toți să îl schimbăm pe Daniel Morar (care îi făcuse dosarul cu Referendumul) cu LC Kovesi spunând că este 'prietena lui' și îl ajută nu este doar vina noastră/ faptul că am demisionat după 'Colectiv' când Dragnea se înșelesese cu Iohannis să îmi retragă sprijinul politica ca să îl pună pe Vasile Dâncu Premier nu are rost să îmi reproșezi mie! Te rog gândește cu mintea ta!".