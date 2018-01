Pop vrea să BATĂ orice țară din UE la DIGITALIZAREA învăţământului

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că unul dintre obiectivele pe care România şi le asumă odată cu preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în 2019, este digitalizarea învăţământului, pe care vrea să îl atingă mai repede decât orice ţară a Uniunii Europene.

"Ministerul Educaţiei este parte a acestui proiect naţional 'România Educată', iniţiat de Administraţia Prezidenţială. Am avut reprezentanţi în acest proiect, în număr mic, dar de când am venit eu ministru am suplimentat numărul de experţi pe care i-am implicat în acest proiect, benevol. Obiectivele nu pot fi altele decât cele pe care România şi le asumă odată cu preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în 2019. Iar cel mai important, din punctul meu de vedere, este digitalizarea. Digitalizarea învăţământului este, până la urmă, unul dintre obiectivele pe care vrea să le atingă mai repede decât orice ţară a Uniunii Europene",a precizat Pop, citat de Agerpres.

În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale a propus cinci proiecte foarte mari pe digitalizare, depuse la Ministerul Fondurilor Europene, iar în data de 18 ianuarie va avea loc o întâlnire cu cei de la Comisia Europeană.