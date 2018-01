Premierul Dăncilă explică renunţarea la serviciile de pază ale SPP: Nu am nimic cu ofiţerii SPP, dar... (VIDEO)

La finalul şedinţei de guvern de miercuri, premierul Viorica Dăncilă a explicat gestul său, cât şi al miniştrilor, de a renunţa la servicii oferite membrilor guvernului de către Serviciul de Protecţia şi Pază (SPP).

"Aş vrea să precizez că am transmis SPP încă de luni seara că nu vreau să beneficiez de protecţie. Înţeleg şi că toţi miniştrii au aceeaşi opţiune şi am comunicat acest lucru. Vom îndeplini formaţiunile legele. Nu am nimic cu ofiţerii SPP, pe care îi respect pentru munca lor, şi nici cu instituţia, dar aceasta este decizia mea", a precizat Dăncilă în şedinţa de guvern.

Această decizie luată de noul guvern vine în urma numeroaselor acuzaţii aduse de Liviu Dragnea în spaţiul public la adresa şefului SPP, Lucian Pahonţu. Liderul PSD l-a acuzat pe directorul serviciului că se implică pentru a provoca scandal în interiorul partidului şi că el ar sta la baza schimbărilor de atitudine a ultimilor doi premieri, Grindeanu şi Tudose.

