PRIMA REACȚIE a Elenei Udrea după ce A PĂRĂSIT România! "ESTE O INFORMAȚIE OFICIALĂ" (VIDEO)

Elena Udrea a plecat peste hotare, mai exact în Atena. Fostul ministru a lipsit joi de la un termen al procesului în care este acuzată de finanţare ilegală a campaniei electorale din 2009.

“Judecarea apelului în dosarul Gala bute este la început, nu aproape de finalizare. Doamna Elena Udrea nu are în acest moment niciun fel de interdicție, niciun feld e măsură preventivă în niciunul dintre dosarele în care este cercetată. Este un om liber. Poate să circule oriunde dorește,

Citește și: INCREDIBIL! În ce LUX se școlesc funcționarii publici!După ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episodVESTE TRISTĂ pentru teatrul românesc: ACTRIŢĂ CELEBRĂ infestată cu VIRUSUL care face ravagii

Din respect pentru instanță, elena Udrea a depus înscrisuri din care rezultă că dumneaei este internată la Atena pentru anumite proceduri medicale.

Era vorba de o procedură medicală programată cu mult timp înaine și nu era obligată să participe la ședința de judecată atât timp cât a fost reprezentată de apărătorii aleși. (…) Din câte știu se va întoarce la sfârșitul săptămânii ”, a declarat pentru B1 TV Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.

Citește și: Sindicatele din învățământ amenință cu GREVA GENERALĂ! Unii angajați aduc BANI DE ACASĂ pentru a plăti contribuțiile socialeElev SNOPIT ÎN BĂTAIE de tatăl unui coleg: A ajuns în STARE GRAVĂ la spitalZiua și SCANDALUL ÎN POLIȚIE! Agentul Mândroc, ACUZAT DE SEX CU MINORE, a ajuns șeful unei mari firme (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.