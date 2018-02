PRIMA reacție a lui KOVESI în SCANDALUL MOMENTULUI! Cum au SCĂPAT șapte miniștri de acuzații în CEA MAI MARE ANCHETĂ de corupţie din istoria ţării

Primă reacție a Laurei Codruța Kovesi în scandalul declanșat de dosarul Microsoft. Șefa DNA a declarat că a fost cerut avizul de urmărire penală în cazul celor șapte miniștri pentru că altfel nu se puteau face investigații și nu se puteau administra probe.

”Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efecturarii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila”, a declarat Kovesi, pentru ziare.com.

Șefa DNA a explicat motivul pentru care au solicitat avizele de urmărire penală pentru acești miniștri: ”Daca nu ceream avizele de urmarire penala pentru cei sase ministri, noi nu am fi putut face investigatii, nu puteam administra probe. Avizul e o conditie prealabila pentru a face cercetari si nu am fi facut cele 4 rechizitorii in dosarul Microsoft, pentru care avem deja condamnari definitive pentru o parte dintre persoane”.

Kovesi a explicat și motivul pentru care a fost sesizată Inspecția Judiciară în cazul procurorului Mihaiela Iorga: ”Solicitarea avizelor nu a intrerupt prescriptia, ci doar un act de urmarire penala o poate face, cum ar fi comunicarea catre suspect a ordonantei prin care a primit aceasta calitate. Pentru anumite persoane doamna procuror Iorga, desi obtinuse avizul inainte de prescriere, a inceput urmarirea penala la cateva zile dupa implinirea termenului, motiv pentru care a si fost sesizata Inspectia Judiciara”.

Șapte miniștri au scăpat de acuzații în dosarul Microsoft deoarece noul procuror care a preluat dosarul a descoperit că suspecţii au fost puşi sub acuzare după ce infracţiunile s-au prescris.

Este vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai Educației, Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihăilescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicău, foști miniștri ai Comunicațiilor.

În cazul lui Daniel Funeriu, s-a constatat că ”fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.