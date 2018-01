Prima zi de consilier al premierul Dăncilă petrecută la tribunal de către Darius Vâlcov (VIDEO)

Proaspăt întors în Guvern pe poziţia de consilier de stat în Guvernul Dăncilă, Darius Vâlcov trebuie să îşi petreacă prima zi departe de Palatul Victoria. "Creierul" programului de guvenare al PSD trebuie să se prezinte la Tribunalul Dolj pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

Astfel, Darius Vâlcov va rata prima şedinţă de guvern a cabinetului Dăncilă programată pentru ora 11:00 pentru a da declaraţii în faţa judecătorilor pentru faptele comise în perioada în care era primar la Slatina.

Decizia prin care Darius Vâlcov a fost numit in funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al premierului, a fost semnată de premierul Viorica Dăncilă şi contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Ea a fost deja publicata in Monitorul Oficial.

Vâlcov este cel care coordonează toate ședințele sub supravegherea lui Liviu Dragnea, ședințe care au loc cu miniștrii, membri ai Guvernului, cu cei care decid în domeniul economic și financiar.

Darius Vâlcov este trimis în judecată în doua dosare şi cercetat de DNA într-un al treilea. În primele doua este acuzat de corupţie, iar în celălat este bănuit că ar fi cerut mită 2,5 milioane de lei, când era primar în Slatina.

Vâlcov a ţinut prima pagină a ziarelor în martie 2015, când procurorii au sechestrat de la acesta şi de la apropiaţi ai lui 125 de tablouri semnate, printre alţii, de Pablo Picasso, Andy Warhol, Tonitza sau Luchian.

DNA cere 14 ani de închisoare pentru Darius Vâlcov, în dosarul șpăgilor din cimitir. El este judecat pentru că ar fi primit spăgi de peste un milion şi jumătate de euro de la omul de afaceri Theodor Berna pentru a ajuta firma acestuia să câştige contracte publice în Olt. Șpăgile, spuneau procurorii, le-ar fi primit în pungă printre morminte, în cimitir.

Prima zi de consilier al premierul Dăncilă petrecută la tribunal de către Darius Vâlcov

