Primăria Capitalei DONEAZĂ cinci autobuze societăţii de transport din Tulcea, care A ARS săptămâna trecută

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societăţii de transport din Tulcea.

"Din spirit de solidaritate am aprobat astazi un proiect prin care ii vom ajuta pe cetatenii din Tulcea care sufera acum din cauza faptului ca, flota lor de autobuze a ars si au ramas fara transport public in comun. Am primit o solicitare din partea domnului primar, din partea Asociatiei Municipiilor, de a ne alatura si noi altor primarii din tara care sprijina Tulcea cu cateva autobuze in regim de comodat. Am realizat acest proiect prin care de la Bucuresti vor pleca cinci autobuze pentru ca cetatenii din Tulcea sa poata sa-si desfasoare in mod normal si in conditii civilizate intreaga viata socio-profesionala", a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

Citește și: ULUITOR: Românul botezat de ADOLF HITLER (FOTO)Simona Halep are în garaj 5 mașini de lux! Vezi ce bolizi conduce tenismenaIOHANNIS i-a ÎNFURIAT pe români: PROTEST în fața Palatului Cotroceni după ce președintele a acceptat propunerea de premier a PSD (VIDEO)

Saptamana trecuta, 14 autobuze ale societatii Transport Public SA, singurul operator de transport in comun din municipiul Tulcea, au fost distruse de un incendiu cauzat cel mai probabil de un scurtcircuit aparut la unul din autovehicule. In aceste conditii, activitatea de transport public este grav afectata, putand fi asigurata mai putin de 50% din capacitatea de transport.

Primăria Capitalei va dona cinci autobuze marca Mercedes Citaro, aflate in administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, pe or perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, catre Transport Public S.A Tulcea.

Citește și: ”Ziua, ca hoții profesioniști”. Gelu Diaconu aruncă bomba: Dragnea&co au sterș datoriile baronilor locali și ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare. Iohannis a promulgat legeaInspectorii OLAF au descins într-un oraș din Arad: Zeci de femei, suspectate de fraude cu fonduri europene TIR-uri BLOCATE pe Valea Oltului din cauza POLEIULUI