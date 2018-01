Primăria Deva și-a luat BOLID de LUX de 80.000 de euro pe care îl țin doar în garaj. Explicația primarului: "Are SCAUN cu MASAJ LA SPATE"

Din categoria pe ce mai cheltuie autoritățile în mod inutil banii contribuabilor avem un nou exemplu la Deva. În 2014, Primăria a achiziționat cu 80.000 de euro un bolid de lux cu toate dotările premium care acum zace în garaj.

"Eu circul cu maşina personală. Touaregul este în garaj. Eu nu am urcat în el şi nici nu o să urc. Prima dată am vrut să îl vând. Să îl scoatem la vânzare. A costat 80.000 de euro. Ştiţi de ce? Pentru că trebuia să aibă şi masaj la spate. Dar să îl scoatem la vânzare acum nu vom lua 25.000 de euro pe el, pe urmă iau alte belele pe cap, penttru că l-am vinde la subpreţ. Cei care l-au cumpărat să îşi asume acest lucru, eu nu am nevoie de Jeep Touareg", este afirmația halucinantă a primarului Florin Oancea, conform Adevărul.

Autoturismul de lux se află în dotarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Deva, printr-o hotărâre de Consiliu Local, din 2014.

"Pentru buna desfăşurare a Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Deva, sunt necesare: autovehicul marca Volkswagen Touareg V 6 TDI Blue Motion, având seria motor CRC113911 şi seria şasiu WVGZZZ7PZDD026423, serie pneuri Pirelli Scorpion 265/50/R19, culoare neagră, având număr de înmatriculare HD – 10 – PMD. Pe toată durata funcţionării Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Deva, autovehicolul va fi deservit de un conducător auto desemnat prin Dispoziţia primarului”, se arată în Hotărârea de Consiliu Local 358/2014.

Aceste informații vin în contextul în care Primăria Deva a decis concedierea a 150 de angajați din 800, deși fondul de salarii aproape că s-a dublat într-un an, atât din cauza angajărilor, cât și a creșterilor salariale. (Detalii AICI)

