Primăria Municipiului București anunță măsuri drastice în cazul persoanelor care vând sau transferă, în mod ilegal, licențe de taxi

In legatura cu anunturile aparute pe site-urile de profil, conform carora diverse persoane ofera spre vanzare licente de taxi, Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi.

“Primaria Municipiului Bucuresti atrage atentia detinatorilor site-urilor de vanzari ca tranzactionarea licentelor de taxi este ilegala si se sanctioneaza conform legii. O persoana fizica autorizata NU poate instraina autorizatia, in caz contrar aceasta fiind anulata conform legii”, transmite PMB intr-un comunicat de presa.

Astfel, conform legii 38/2003 "se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport in regim de taxi sau a serviciilor de transport in regim de inchiriere sa incheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

”Cesionarea partiala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport in regim de inchiriere de catre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator”, se arata in comunicatul primariei

De la inceputul acestui an, reprezentantii Directiei de Control din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, in colaborare cu reprezentantii Politiei Rutiere, desfasoara ample actiuni de control care vizeaza legalitatea desfasurarii activitatii de taxi in Bucuresti, precum si respectarea regulamentului in vigoare.

“Precizam ca autorizatiile taxi se elibereaza numai in urma unei proceduri de atribuire organizata conform prevederilor Legii nr.38/2003 si HCGMB nr.178/2008. Ultima procedura de atribuire s-a desfasurat in perioada 2008-2009”, spune Primaria Bucuresti.

Conform legii, in Bucuresti pot fi autorizate 4 taxiuri la 1.000 de locuitori. In anul 2009, prin HCGMB 259/2009, au fost aprobate un numar de 10.269 autorizatii de taxi pentru Bucuresti.

Pentru fiecare autorizatie obtinuta, prestatorii serviciilor de taxi platesc o redeventa anuala catre Primaria Capitalei, care se indexeaza cu indicele de inflatie. Astfel, in anul 2017, redeventa pentru o autorizatie taxi a fost de 157,6 lei, iar pentru anul 2018 valoarea

acesteia s-a stabilit la 162,83 lei.

Conform legii 38/2003, “autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de catre autoritatea administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi desfasoara activitatea, isi are sediul sau o filiala, dupa caz, pe baza unei documentatii minime, care trebuie sa contina urmatoarele:

a) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului al operatorului de transport respectiv sau, dupa caz, copie de pe autorizatia eliberata taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licenta de transport corespunzatoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, dupa caz, eliberata sau vizata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, dupa caz.

Licenta de transport pentru operatorul de transport in regim de taxi se va elibera in aceleasi conditii in care Autoritatea Rutiera Romana o acorda in transportul public local de calatori, conform legii. Taximetristii independenti vor primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, in conditiile prezentarii certificatului valabil de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentiile Autoritatii Rutiere Romane, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum si a cazierului judiciar;

c) copiile licentelor de executie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licente eliberate de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, pe baza licentei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licentei taxi, dupa caz. Licenta de executie pe vehicul se elibereaza numai pentru autovehiculele inmatriculate in judetul pentru care este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de executie pe vehicul se elibereaza pe baza prezentarii urmatoarelor documente:

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului in regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;

- copia certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului;

- talonul anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;

- asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de transport si a taximetristilor independenti;

- asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

- dovada platii taxei catre Autoritatea Rutiera Romana;

d) dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum si ca acestia detin certificatul de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentia Autoritatii Rutiere Romane".