Primarul general Gabriela Firea a avut o întâlnire cu managerii celor 17 spitale aflate în administrarea primăriei

"Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste obiective, dar si pentru spitalele administrate in prezent de Primaria Capitalei, am alocat un buget record in acest an", a anunţat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, conform unui comunicat al primăriei.

Această declaraţie a fost făcută în contextul în care primarul general a avut o întâlnire cu managerii celor 17 spitale aflate în administrarea Primăriei Bucureşti, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager. Întâlnirea a avut loc pentru semnarea contractului de management, conform legii.

"Va felicit pentru rezultatele obtinute la concurs si ma bucur ca putem sa ne continuam impreuna proiectele pe care le-am inceput in urma cu un an si jumatate, de cand am preluat mandatul de Primar General. Doresc sa va asigur inca o data ca domeniul sanatatii reprezinta pentru Municipalitate o prioritate clara, fapt care se reflecta de altfel si in bugetul pe care l-am alocat anul acesta: 111 milioane de euro. Comparativ cu bugetul anilor precedenti 2016 şi 2017, (in care bugetul a fost de aproximativ 44 de milioane de euro si respectiv 53.4 milioane euro), bugetul anului 2018 este aproape dublu. Ne dorim astfel sa stiti ca aveti tot sprijinul nostru, astfel incat sa puteti lucra in unitati medicale moderne, la standarde europene. Dupa cum bine stiti, pana acum, am reusit deblocarea lucrarilor la doua spitale importante, Victor Gomoiu si spitalul Foisor, care de altfel a si fost finalizat, iar anul acesta ne dorim o continuare a proiectelor de modernizare a unitatilor medicale. De asemenea, prin semnarea contractului de astazi aveti posibilitatea de a implementa propriile politici de management, astfel incat actul medical in spitalele pe care le coordonati sa fie la cele mai inalte standarde. Atat dumneavoastra, cat si noi, ca autoritate locala, avem o datorie legala si morala fata de pacienti, sa facem tot ce ne sta in putinta astfel incat acestia sa beneficieze de cele mai bune conditii in spitalele administrate de noi si conduse de dumneavoastra", le-a trasmis primarul general.

Gabriela Firea i-a asigurat pe manageri de deschiderea primăriei privind orice propunere menită să ducă la îmbunătăţirea sa rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs în unităţile pe care le administrează.

"Am alocat un buget record ASSMB, astfel incat orice proiecte de investitii, extinderi de spital sau dotari si reparatii sa poata fi implementate fara a avea probleme financiare. Subliniez inca o data ca imi doresc ca toate unitatile medicale sa fie conforme cu normele europene", i-a asigurat Gabriela Firea.

Un alt subiect abordat de primarul general a fost cel al locuinţelor destinate tinerilor medici, dând asigurări că au fost asigurate 300 de locuinţe de serviciu pentru personalul medical.

"Ca o confirmare a faptului ca domeniul sanatatii este prioritar pentru Municipalitate si pentru ca ne dorim sa avem in Bucuresti, alaturi de noi, si medicii tineri care isi doresc sa lucreze si sa se perfectioneze in Capitala, am alocat anul acesta in buget 15 milioane de euro pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale. Alte sume importante au fost alocate pentru demararea proiectelor de constructie a Spitalului Metropolitan, precum si a altor doua spitale in sectoarele 3 si 6, zone deficitare in Bucuresti in acest sens", a afirmat Gabriela Firea.

Managerii care au luat concursul sunt: dr. Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş”, dr. Adriana Mihaela Iliesiu, managerul Spitalului Clinic de Urologie „Prof. Dr. Theodor Burghele”, dr. Ovidiu Marcel Moisa, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, conf. dr. Iulian Brezean, managerul Spitalului Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino”, prof. dr. Ioan Cristian Stoica, managerul Spitalului Clinic de Ortopedie – Traumologie si TBC Osteoarticular „Foişor”, dr. Doina Anca Plesca, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, prof. dr. Victor Dan Eugen Strambu, managerul Spitalului Clinic de Nefrologie „Carol Davila”, Mariana Valy Besoiu, managerul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, dr. Mircea Ovidiu Denis Lupusoru Managerul Spitalului Clinic „Colţea”, dr. Catalin Codreanu, managerul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, prof. dr. Gheorghe Peltecu, managerul Spitalului Clinic „Filantropia”, dr. Narcis Copca, managerul Spitalului Clinic „Sf. Maria”, dr. Mihai Alexandru Stefanescu, managerul Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, asist. univ. dr. Radu Alexandru Chiotan, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Ştefan”, dr. Bogdan Constantin Romeo Stolica, managerul Spitalului de boli cronice „Sf. Luca”, dr. Adrian Tibirna, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dr. Tania Radulescu, managerul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”.