Primele declaraţiile ale autorului cumplitului accident din centrul Capitalei: Eram drogat, dar nu voiam să omor pe nimeni (FOTO, VIDEO)

Bărbatul care a provocat cumplitul accident de sâmbătă seară de pe Bulevardul Dacia din centrul Capitalei când a intrat în mare viteză în 4 maşini ce aşteptau la semafor, accident soldat cu 5 răniţi, a recunoscut după ce a fost externat că s-a urcat drogat la volan, dar a afirmat că nu voia să omoare pe nimeni precum susţine soţia sa.

Dragoş Bârligea, în vârstă de 39 de ani, a fost ridicat de poliţişti după ce a fost externat de la Spitalul Floreasca şi dus la Poliţia Capitalei pentru a fi audiat. După audieri, pe numele acestuia ar putea să fie emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore având în vedere că deja procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

Citește și: Tudor Giurgiu, după ce un film despre HOMOSEXUALI a fost întrerupt la MȚR de un grup de “CREȘTINI”: “Ni s-a recomandat ALIFIE. Propun ca de-acum încolo sălile să asigure și...” (FOTO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Dragnea oferă noi detalii despre "personajul veninos": Nu strânge informaţii pentru Iohannis, ci pentru altcineva

Întrebat de jurnalişti dacă consumase droguri înainte de producerea accidentului, bărbatul a confirmat: „Da, eram drogaţi şi eu, şi ea”. El a mai spus că drogurile i-au dat „starea de tensiune şi agitaţie”, dar că nu intenţiona să omoare pe nimeni: „N-am avut intenție”.

În privinţa vitezei uriaşe cu care circula prin oraş, acesta a susţinut că "aşa îi place soţiei".

Citește și: HALUCINANT! Proiecția unui film de la MȚR, întreruptă de un grup de persoane cu ICOANE în mâini. “Este un film despre HOMOSEXUALI, iar ȚĂRANUL ROMÂN E CREȘTIN ORTODOX” (FOTO, VIDEO)Şoferul care a făcut accidentul din centrul Capitalei după ce a condus drogat a fost reţinutŞoferul drogat care a făcut accidentul de pe bulevardul Dacia este patron al unui salon de videochat

Șoferul a provocat carambolul în timp ce se certa cu soția, în automobil. S-a înfuriat și a lovit intenționat 4 mașini, ca să-și ucidă partenera. Până la apariția polițiștilor, el a continuat scandalul și a lovit-o pe femeie. În accident au fost rănite 5 persoane, care au fost transportate la spitalele Elias și Floreasca.

Scos din minti, a ameninţat-o cu moartea pe partenera sa de viaţă. Cei doi soţi s-au certat şi s-au bătut în maşină, iar conflictul a continuat şi după accident, pe stradă. De asemenea, bărbatul a dat cu capul în geamul unui taximetru oprit la locul accidentului, in incercarea de a fugi de poliţie.

Primele declaraţiile ale autorului cumplitului accident din centrul Capitalei: Eram drogat, dar nu voiam să omor pe nimeni

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.