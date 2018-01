Procurorii DNA pe urmele fiului lui Liviu Dragnea: Acesta este menţionat într-un dosar penal disjuns din ancheta la Tel Drum

Informaţii bombă provind din rechizitoriul prin care procurorii DNA au trimis în judecată primul dosar privind Tel Drum, cel care în care firma şi administratorii ei sunt inculpaţi pentru fraudarea fondurilor europene. Numele lui Valentin Ştefan Dragnea este menţionat drept proprietarul unor firme faţa de care s-a disjuns un nou dosar penal, arată ştiripesurse.ro.

În finalulul rechizitoriul, procurorii DNA anunță formarea unui nou dosar de fraudă cu fonduri europene, în care sunt vizare și două firme deținute de fiul liderului PSD.

"Raportat la activitatea derulată în cadrul proiectului ”Achiziție stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC Tel Drum SA cod SMIS 56873” conform contractului de finanțare nr. 5IM/063/14.09.2015 de numiții Dan Bărbieru și Gabriel Putineanu, se reține că există suspiciunea rezonabilă că aceștia au ajutat în mod direct la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, prin facilitarea întocmirii documentelor cu caracter nereal, fiind persoanele care au avut în mod direct activități cu inculpații și cu Autoritatea de Management, cunoscând caracterul nelegal al activității. De asemenea, din probele administrate în cauză a reieșit că există suspiciunea rezonabilă că Dan Bărbieru și Putineanu Gabriel au oferit ajutor material reprezentanților Tel Drum SA, WFA Impex SRL, Zooveg 2010, Agrotrust și Romcip și cu ocazia implementării și derulării altor proiecte cu privire la care există indicii de fraudă, motiv pentru care în cauză se va dispune disjungerea, formarea unui nou dosar și continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000”, se arată în rechizitoriul dosarului Tel Drum 1.

Tot în rechizitoriul dosarului Tel Drum 1 se menționează și faptul că fiul lui Liviu Dragnea deține firmele Zooveg 2010 și Romcip, cele două fiind printre principalii parteneri de afaceri ai firmelor trimise în judecată.

„În ceea ce privește caracterul de operator economic independent al Ofertantului față de Beneficiar, analizând situația fiscală a ofertantului câștigător se constată că livrările efectuate de WFA Impex SRL sunt fie către instituții publice, fie, în proporție de peste 30%, către Tel Drum SA, Romcip SA și Gransiloz SA, firme care sunt controlate de același grup de persoane. În situația în care livrările sunt către instituții publice, la momentul participării la licitație WFA Impex SRL are ca terț susținător Tel Drum SA sau subcontractează lucrările către această societate, iar în perioada de executare Tel Drum SA este principalul furnizor de materiale, inclusiv mixtură asfaltică.

Gransiloz este deținută de Zooveg 2010 care la rândul său este deținută în proporție de 71% de Dragnea Valentin Ștefan, în proporție de 20% de Putineanu Gabriel și în proporție de 9% de Dragne Ilie Liviu. Administratorul Tel Drum SA, numitul Petre Pitiș, a deținut 98,02% din Zooveg 2010 SRL și 19% din Gransiloz. Tot în societatea Zooveg 2010 a mai deținut 39,71% societatea Ludikon System SRL care, ulterior mutării sediului social în Alexandria, județul Teleorman, a fost redenumită S^P Investment Management.



S^P Investment Management SRL este, la rândul său, deținută în proporție de 90% de Dragnea Valentin Ștefan și în proporție de 10% de Dragne Ilie Liviu, proporțiile fiind păstrate de cei doi și în cazul societății Trident 51.

S^P Investment Management SRL deține 1% din Interfrigo Logistics, societate care mai are ca asociați pe numitul Barcaru Dan-Liviu, fratele numitei Pitiș Dana Mihaela, cu o cotă de 89%, precum și pe numitul Mocanu Ion Daniel. Interfigo Logistics a avut, anterior, ca asociat și administrator și pe numitul Neagoe Daniel, unul dintre administratorii Agroboian Cooperativa Agricola.

Societatea Interfrigo Logistics are sediul social la aceeași adresă, respectiv municipiul Pitești, str. Dârzu, nr. 8, județ Argeș, la care are sediul declarat societatea Sloane Coffee Roastery - în corpul C2 Sloane Coffee Roastery și în corpul C3 Interfrigo Logistics-, societate înființată de Pitiș Petre și Pitiș Teodora și administrată, pentru o perioadă, de Mocanu Ion Daniel. Pitiș Petre a mai deținut calitatea de asociat sau administrator în societatea Construct CIV SRL și în societatea TAC.

S^P Investment Management SRL a mai deținut 99,84% din societatea ROMCIP, societatea schimbându-și numele în Ferma Salcia SA, în această societate fiind anterior asociat și administrator și Pitiș Petre, cu o cotă de 99,32%, iar în prezent fiind deținută în proporție de 90% de Dragnea Valentin Ștefan și în proporție de 10% de Dragne Ilie Liviu, care are și funcția de administrator”, se mai arată în rechizitoriul DNA.

Societatea Tel Drum şi oamenii de afaceri Petre Pitiş şi Mircea Vişan - reprezentanţi ai firmei - au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, informeaza DNA în decembrie 2017. În acelaşi dosar au fost trimise în judecată şi SC WFA Impex SRL, persoană juridică, dar şi Ion Florian, reprezentant al WFA Impex SRL şi Neda Florea, reprezentant al Tel Drum SA, fiecare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.