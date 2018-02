Procurorul Iorga Moraru: Prescripția dosarului Microsoft este calculată greșit. Este rușinos să-ți ascunzi un insucces în spatele unei practici judiciare contradictorii (VIDEO)

Procurorul Mihaiela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft până în 2016, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că prescripția decisă în acest dosar a fost calculată greșit.

Iorga Moraru prin hotărârea de prescripție se încearcă ascunderea unui insucces.

”Din punctul meu de vedere, în dosarul Microsoft (...) eu mi-am făcut treaba, până la momentul în care eu am ieșit din dosar nu au fost niciun fel de probleme. Prescripția este o chestiune care mă depășește, nu înțeleg de ce este interpretată în această modalitate. Este clar că este greșit calculată. Practica instanțelor de judecată este constantă, se calculează de la ultimul act. Inclusiv decizia invocată de DNA în comunicatul de presă spune același lucru.

Prescripția a fost analizată de Înalta Curte de Casație și Justiție la momentul redeschiderii urmăririi penale în cauza care o vizează pe doamna Ecaterina Andronescu și domnul Atanasiu. S-a constatat că prescripția, pe legea veche, care ar fi fost cea mai favorabilă, era de 15 ani, deci nu putem vorbi despre o prescripție.

Să dovedești sau să nu dovedești aceste fapte este un lucru pe care trebuie să ți-l asumi ca procuror. Nu întotdeauna reușești ca într-o cauză penală pe care o pornești să ajungi la o trimitere în judecată. Este însă rușinos să-și ascunzi un insucces în spatele unei prescripții sau unei practici judiciare contradictorii”, a spus Mihaiela Iorga Moraru.

