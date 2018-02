Procurorul Mihaiela Iorga Moraru: Mi-am asumat soluția de clasare a dosarului lui Omar Hayssam. Nu era o faptă penală (VIDEO)

Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că își asumă clasarea dosarului privatizării Intreprinderii de Piese Radio Baneasa, în care protagonist este Omar Hayssam, celebrul răpitor al jurnaliștilor români din Irak.

”Este un dosar care s-a închis, pentru care mi-am asumat soluția de clasare, am motivat-o. Este un dosar care s-a finalizat printr-o clasare pe art.10, litera b, ceea ce înseamnă că fapta nu este prevăzută de legea penală. Infracțiunea de abuz în serviciu a fost raportată la decizia Curții Constituționale și la practica judiciară recentă în cazul abuzului în serviciu, care presupune să ai o încălcare de dispoziții legale din norme primare, iar aici era vorba despre încălcare a unor dispoziții dintr-o hotărâre de guvern și despre un vid legislativ în ceea ce privește funcționarea comisiei de privatizare și monitorizarea privatizării. Acest vid legislativ a fost constatat chiar de către Curtea de Conturi în controlul pe care l-a efectuat.

Pe înțelesul tuturor, nu era o faptă penală pentru că nu aveam încălcări ale unor dispoziții legale dintr-o lege, ci dintr-o hotărâre de guvern. Potrivit deciziei CCR, această faptă nu constituie infracțiune”, a explicat Mihaiela Iorga Moraru.

