Profeție CUTREMURĂTOARE pentru acest an. Ce spune Maria Gheorghiu despre ROMÂNIA

Maria Gheorghiu, femeia care a prevăzut cutremure mari și incendiul de la Colectiv susține că România se află sub semn rău și că „pisica neagră va mânca din țara noastră”.

Gheorghiu a precizat: „Vedeam harta României, din care mai rămăsese o parte din Muntenia Oltenia şi Moldova. În mijlocul hărţii a apărut o pisică neagră care mânca ceva, am auzit imnul care răsuna din cer, Deşteaptă-te Române. Harta României era însângerată, prin acel auriu curgeau râuri de sânge adevărat, pe 2 ianuarie am văzut mari proteste. Aici e cheia, va fi o mare revoluţie, ne vom confruntă cu un pericol enorm. Nu am văzut nimic din ţara, doar centrul. Pisica neagră mânca din ţara noastră. Mai ales că totul începe cu 1 ianuarie, anul nu va fi favorabil. Linişte şi pace nu va fi în ţara noastră, am văzut şi lupte de stradă, era înfiorător ce am văzut”.

Evenimentele vor avea loc la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când Luna albastră va apărea pe cer. Fenomenul este foarte rar, ultima eclipsă totală de luna în care a fost implicată şi o lună albastră a fost pe 31 mai 1866, acum aproape 150 de ani.

„Eu am prevestit încă din 2014 acest fenomen”, a adăugat clarvăzătoarea.

„Am văzut şi cutremure, se vor dârâma clădiri, dar nu ştiu exact unde va fi acest cutremur", a declarat Maria Ghiorghiu prin telefon la Antena Stars.

