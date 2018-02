PROGNOZA METEO pentru următoarele două săptămâni

Temperaturile rămân ridicate și în următoarele două săptămâni. Dacă la începutul perioadei cuprinse între 5-18 februarie, temperaturile își revin la normalul acestei perioade, cu cât ne apropiem de weekend, valorile urcă din nou spre 15 grade.

Conform prognozei meteorologilor, doar ploile ne dau ceva bătăi de cap în perioada menționată, scrie ziare.com



Citește și: Protestatarii #rezist, tot mai dezbinați: Sandu Matei de la pagina ”Insistăm”, plângere la Poliție împotriva a doi membri din grupul ”Corupția ucide” (FOTO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePreședintele Klaus Iohannis ar fi în vacanță în Tenerife

BANAT



In urmatoarele zile, temperaturile isi revin, in sfarsit, si vor ajunge la valorile normale pentru aceasta perioada a anului. Media temperaturilor maxime va creste de la 6 grade in prima zi, pana la aproximativ 9 grade pe 7 februarie. Pana pe 11 februarie, temperaturile vor scadea si vor ajunge chiar si la 3 grade Celsius, vreme destul de friguroasa.



Saptamana viitoare vremea se incalzeste putin, la finalul intervalului de prognoza termometrele vor arata 6 grade Celsius, insa va ploua pe tot parcursul intervalului prognozat.



CRISANA



Luni sunt 4 grade Celsius, dar pana miercuri se incalzeste si vor fi 9 grade. In intervalul 8 - 11 februarie, temperaturile scad dramatic, media regionala fiind de doar 2 grade.



La finalul intervalului de prognoza, temperaturile vor creste, iar vremea se va mai incalzi putin, insa ploile nu dau inapoi, iar in aceasta regiune sansele de precipitatii sunt mari pentru fiecare zi a perioadei de prognoza.



TRANSILVANIA



Luni si marti vor fi doar 2 grade, dar de miercuri incolo se incalzeste, maxima ajungand la 6 - 7 grade. Noaptea, insa, va fi frig, iar termometrele vor indica sub zero grade Celsius. In intervalul 11 - 14 februarie va fi frig, temperatura maxima netrecand de 2 grade Celsius.



Spre sfarsitul intervalului de prognoza se va cunoaste o usoara incalzire, dar nu foarte impresionanta, caci temperaturile maxime inregistrate nu vor trece de 4 grade Celsius.



Ploaia, insa, va fi un lucru sigur: In Transilvania va ploua pe intreg parcursul celor doua saptamani prognozate.



MARAMURES



Saptamana incepe in frig, cu maxime de doar 2 grade Celsius, insa de miercuri incolo temperaturile ajung si la 6 - 7 grade Celsius.



Intre 11 si 14 februarie, temperaturile vor fi din nou scazute, iar dupa 15 februarie vor creste. In Maramures, se vor semnala si precipitatii pe parcursul intervalului de prognoza, fiind semnificative intre 6 si 9 februarie.



MOLDOVA



In aceasta saptamana temperaturile nu vor depasi 5 grade Celsius, cel mai cald fiind in intervalul 7 - 9 februarie. Saptamana viitoare nu vor mai fi variatii de temperatura, media regionala a temperaturilor maxime clasandu-se intre 0 si 2 grade Celsius.

Si in aceasta regiune vor fi precipitatii, in special in intervalul 7 - 12 februarie.



DOBROGEA



De la inceputul saptamanii, vremea se va incalzi treptat, de la o medie diurna de 4 grade pana la 10 grade, in data de 8 februarie. In apropierea weekendului, vremea ne lasa la greu si se raceste, media coborand la 3 grade Celsius.



Saptamana viitoare nu vor fi variatii semnificative, temperaturile fiind normale pentru aceasta perioada a anului, 3 - 4 grade Celsius.



Aici, dupa 7 februarie, sansele de ploaie sunt extrem de mari, fiind importante cantitativ pana pe 10 februarie.



MUNTENIA



In prima saptamana, vremea va fi calda pentru aceasta perioada a anului, temperaturile maxime fiind inregistrate in 8 februarie - 10 grade Celsius. Saptamana viitoare, temperaturile nu vor mai fi atat de generoase si vor indica doar 2 grade in termometre, insa vor creste spre sfarsitul saptamanii, dar nu vor impresiona.



Probabilitatea de precipitatii va fi ridicata in 7 februarie si in intervalele 9 - 11 si 13 - 14 februarie.



OLTENIA



8 si 9 februarie anunta temperaturi ridicate, media ajungand la 9 grade de la 6 grade Celsius. Pana pe 14 februarie, termometrele vor arata cifre din ce in ce mai mici. In intervalul 8 - 11 februarie media regionala va fi intre 0 - 2 grade.



In aceasta regiune va ploua slab in fiecare zi a intervalului prognozat.



LA MUNTE



Temperaturile negative vor acapara zonele muntoase din tara. In zilele de 5, 6 februarie si in intervalul 12 - 17 februarie, noptile vor fi geroase, iar media temperaturilor minime se situeaza la -10 grade Celsius.



Cel mai cald interval va fi cuprins intre 7 si 10 februarie.



De asemenea, vor fi precipitatii in cea mai mare parte a intervalului prognozat.