Program unitar de IGIENIZARE în București

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii Programului unitar de Igienizare de la bugetul Municipiului Bucuresti pentru anul 2018. Proiectul a fost aprobat in unanimitate.

“Programul Unitar de Igienizare a Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 prevede toate actiunile de deratizare si combatere a tantarilor care se vor desfasura pe parcursul acestui an. Au fost prevazute pentru dezinsectie toate zonele publice ale Capitalei, incluzand aici totalitatea spatiilor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, iar in ce priveste deratizarea, tratamentele se aplica atat pe domeniul public cat si in imobilele cu destinatia de locuinte, indiferent de natura proprietatii. Directia de specialitate a Primariei va monitoriza cu atentie derularea acestui Program, pentru a nu mai exista sincope in aplicarea acestortratamente, astfel incat sa putem vorbi de eficienta in acest domeniu”, a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

In ceea ce priveste deratizarea, potrivit raportului de specialitate, tratamentele propuse a se efectua in cursul anului 2018 se vor face dupa cum urmeaza:

-Imobilele cu spatii destinate locuintelor, asociatiilor de locatari/proprietari, camine studentesti, camine de elevi, locuinte sociale etc,

-locuinte individuale (case),

-maluri de lacuri

-cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice, subsol aferent-teren aferent,

-cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice, subsol aferent-teren aferent,

- societati comerciale cu profil agroalimentar – subsol aferent- teren aferent,

- societati comerciale cu profil agroalimentar – subsol aferent- teren aferent,

- parcuri, gradini publice, cimitire, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport - suprafata exterioara, inclusiv Zona Vacaresti, Gradina Botanica, Gradina Zoologica,

- parcuri, gradini publice, cimitire, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport - suprafata exterioara, inclusiv Zona Vacaresti, Gradina Botanica, Gradina Zoologica,

- societati de productie, transport distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat, gura de vizitare, camin si canal, punct termic,

-S.C. Apa Nova Bucuresti, guri de vizitare, camin canalizare si ape pluviale, camin apa potabila,

- piete agroalimentare,

- reteaua metropolitana de transport subteran Metrorex – suprafata spatii tehnice si destinate publicului,

- retele edilitare de telefonie, internet (TELEKOM), guri de vizitare camine (retea),

- sistemul de monitorizare a traficului in Bucuresti,

Citește și:

- retele edilitare de telefonie, internet prin fibra optica (NETCITY),

In ceea ce priveste tratamentele propuse pentru combaterea tantarilor in anul 2018, acestea se vor face astfel:

- societati de productie, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat – retea, puncte termice,

- Apa Nova Bucuresti – retea,

Citește și:

- maluri de lacuri,

-cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice ale autoritatilor locale si entitatilor subordinate PMB- subsol aferent,

- cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice, ale altor autoritati decat cele locale, subsol aferent,

- piete agroalimentare,

- parcuri, gradini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale, malul iazurilor, malul lacurilor, tratamente de sol in sistem ULV inclusiv Zona Vacaresti, Gradina Botanica, Gradina Zoologica.

