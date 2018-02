Proiect surpriză pregătit de Ion Ţiriac: Cel mai bogat român anunţă că va investi 300 de milioane de euro pentru... (VIDEO)

Proiect ambiţios pentru Ion Ţiriac. Cel mai bogat om din România vrea să construiască în Otopeni o universitate sportivă pentru pregătirea viitorilor campioni. Universitatea lui Ţiriac va avea nu mai puţin de 8.000 de studenţi.

"Nu vreau să fac o şcoală de profesori de sport, vreau să fac o şcoală de specialişti, când ieşi de acolo ieşi antrenor cu acte în regulă", a anunţat omul de afaceri.

Ion Țiriac a anunțat că a cumpărat deja un teren în Otopeni pentru a construi o mare universitate de sport care îi va purta numele. Proiectul va costa nu mai puţin de 300 de milioane de euro susţine omul de afaceri. Universitatea va fi construită lângă patinoarul construit deja de catre Ţiriac.

"Este un proiect care va costa cel puțin 300 de milioane de euro. Este o inițiativă foarte ambițioasă. Toată lumea zice să o lăsăm mai moale. Vreau ca din primul an să fie 2000 de studenți. Asta înseamnă că până în final, în anul 4 vei avea 8000 de studenți. Numai căminul va avea 4500 de camere. Universitatea se va numi Ion Țiriac sau Țiriac University. În trei-patru ani va fi funcțională. Eu n-am timp să mă cert cu nimeni, pentru că nu știu dacă mai am suficient timp să mă împac," a declarat Ion Țiriac.

Ţiriac susţine că România duce lipsă de specialişti nu doar în sport, ci în toate domeniile. Inclusiv în politică...

"În zona de politic nu este nimic. Un învățător este președintele țării, iar o învățătoare este prim ministru. Nu este nimic peiorativ în ce zic. Mare curaj, domle !", a afirmat Ion Ţiriac.

