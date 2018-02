PROPUNERE INEDITĂ a unui SENATOR PNL: „Are efect anticanceros, are efect împotriva leucemiilor...”

Senatorul PNL Leon Dănăilă pledează pentru legalizarea marijuan ei , datorită efectelor benefice pe care aceasta le are în ameliorarea anumitor boli.

Potrivit neurochirurgului, care a propus vânzarea marijuanei în farmacii, a explicat că planta are „efect anticanceros, are efect împotriva leucemiilor, împotrva Alzheimer, are efecte benefice asupra formelor de cancer şi asupra maladiei Parkinson”, informează Observator.tv.

