Protest în Piaţa Victoriei: "Hora Unirii Noastre pentru o justiţie independentă neaservită politic" (FOTO, VIDEO)

UPDATE 19:20: Numărul manifestanților a crescut la aproximativ 600. Printre aceștia se află și Mălin Bot care a venit echipat cu microfon și stații de amplificare și ține discursuri, comportându-se ca un fel de lider al protestatarilor.

Protest în Piața Victoriei

Citește și: Imagini incredibile pentru 2018 în Lupeni: Vaci maidaneze care mănâncă din gunoaie (FOTO)Cum îți dai seama că o femeie NU A MAI FACUT SEX de mult timp. Iată semnele clareCaz REVOLTĂTOR! Degetul unui pacient a ajuns la gunoi, aruncat de medicii de la Spitalul Județean Pitești

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.