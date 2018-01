PROTEST MASIV ANTI-CORUPȚIE: Peste 100.000 de oameni au ieșit în STRADĂ în toată țara. Pe clădirea Ministerului Finanțelor a fost proiecție laser "PSD ciuma rosie" (VIDEO, FOTO)

UPDATE: Protestatarii au început să se retragă după ora 21.30. În total, circa 70.000 de oameni au manifestat în Capitală și 100.000 în întreaga țară.

Pe clădirea Ministerului Finanțelor a fost proiecție laser "PSD ciuma rosie"

UPDATE: Peste 60.000 de oameni protestează numai în București împotriva modificării Legilor Justiției și Codurilor Penale. Mare parte din ei au ajuns la Palatul Parlamentului. Clădirea este înconjurată de jandarmi.

UPDATE: 50.000 de oameni protestează numai în București împotriva modificării Legilor Justiției și Codurilor Penale, precum şi împotriva introducerii Declaraţiei 600.

Ei scandează "Jos Dragnea", ”Justiţie nu corupţie", "Jos mafia" sau "PSD ciuma rosie".

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Pe tot traseul, manifestanţii sunt încadraţi de jandarmi, care au blocat anumite artere.

Și Palatul Parlamentului este înconjurat de jandarmi.

Pistolul găsit asupra unui bărbat s-a dovedit a fi de jucărie. Bărbatul a fost dus la secţia 4 Poliţie pentru verificări.

UPDATE: Primii protestatari au ajuns la Parlament în jurul orei 20.00. Numărul protestatarilor a ajuns la 50.000 și sunt peste 65.000 în toată țara.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE: Numărul protestatarilor a ajuns la 20.000 și continuă să crească. Oamenii continuă să vină cu zecile pe străzi adiacente și mulți au rămas blocați în pasajul de la Universitate.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE: Cel puțin 15.000 de oameni sunt în acest moment în Piața Universității.

UPDATE: Numărul protestatarilor a depășit 7.000. Mai mulți oameni sunt încă blocați în pasajul de la Universitate și încearcă să iasă la suprafață pentru a se alătura protestului. Numărul manifestanților continuă să crească.

Foto:Dan Mihai Balanescu

UPDATE: Mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii pe stradă, la Universitate. Protestatarii au încercat să dărâme gardurile puse de jandarmi.

Forțele de ordine legitimează și percheziționează protestatarii și spun că au luat această măsură pentru siguranța celor care participă la miting. Acest lucru nu s-a întâmplat la protestele precedente. De asemenea, au fost mobilizați și jandarmi călare, ca la protestele din ultimele săptămâni.

Potrivit Digi24, au fost chemaţi 3.000 de jandarmi din trei judeţe.

Foto: Digi24

UPDATE: Este scandal la ieșirea de metrou, pe partea către Universitate. Jandarmii au blocat ieșirea și le-au cerut oamenilor să iasă pe la Teatrul Național, pe motiv că la Universitate e plin. Protestatarii i-au huiduit pe jandarmi și au scandat ”Libertate!”.

Jandarmeria a organizat filtre și a percheziționat mai multe persoane, lucru care nu s-a întâmplat la protestele precedente. Protestatarii au început să huiduie jandarmii și s-a creat o îmbulzează în apropierea unei dube a Jandarmeriei în care a fost băgată o persoană, pentru a fi dusă la o secție de poliție.

Potrivit unor persoane aflate la fața locului, s-ar fi găsit un pistol asupra unei persoane. Nu este clar dacă era un pistol real sau de jucărie.

Primele incidente la Universitate. Mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii

