Răsturnare de situație: Achitat definitiv de instanță, Radu Rușanu dă în judecată statul român. Fostul șef al ASF cere o sumă colosală ca daune (VIDEO)

Fostul președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Radu Rușanu, dă în judecată statul român pentru detenția la care a fost supus, potrivit unor informații anunțate de Sorina Matei în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească” de pe B1 TV.

Răsturnare de situație: Achitat definitiv de instanță, Radu Rușanu dă în judecată statul român. Fostul șef al ASF cere o sumă colosală ca daune

Citește și: Confruntarea ROBOȚILOR: Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir anunță că i-au găsit lui Klaus Iohannis un interlocutor pe măsură (VIDEO)De ce a murit starleta porno Olivia Nova. Șocant de la ce i s-a tras sfârșitulLudovic Orban, după ce a fost acuzat că a făcut presiuni asupra unui membru al CNA: ”Cine spune așa ceva e dus cu capul”. Ce a declarat Valentin Jucan (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.