Reacția ȘOCANTĂ a unei șoferițe, după ce a BLOCAT o parcare la Sinaia. Atenție, limbaj vulgar! (VIDEO REVOLTĂTOR)

O șoferiță a blocat o parcare la Cota 1400, în Sinaia, iar reacția ei a fost filmată de Un împătimit al sporturilor de iarnă care a avut parte de mai multe experiențe negative la ultima ieșire la munte.

Bărbatul a trebuit să aștepte să iasă tânăra, dar a avut parte de o surpriză, informează observatorulph.ro.

Vă reamintim că dialogul cu șoferița conține cuvinte vulgare:

” - Zâmbește-ne...minunata...

- Vreți să-ți faci o la..., diseară, după poza aia (n.r. cu fața șoferiței)?

- Nu,nu...

- Și-atunci?

- Poate vrei să mi-o faci tu...

- Ești obrazinic!

- Nu, tu ai fost obraznică!

- La 60 de ani ești obraznic..ești obraznic că mă filmezi! Ești prăjit...

- Hai, te rog, eliberează locul!

- Aaa, ce crezi, nu o să mai eliberez locul...

- Bine, lasă-l aici (n.r. BMW-ul)..

- Aici o să-l las...

- OK, chiar te rog, lasă mașina aici.

- Aici o las...

- Foarte frumos!”

Reacția ȘOCANTĂ a unei șoferițe, după ce a BLOCAT o parcare la Sinaia. Atenție limbaj vulgar! (VIDEO)

