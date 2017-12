REVOLTĂTOR! Elevi bătuţi până la sânge de director (FOTO)

Teroare la o școală din județul Iași! Directorul unității de învățământ din satul Bosia, Valeria Moisă, ţine sub teroare pe toată lumea, elevi, profesori, chiar şi pe şeful de post din localitate.

Moisă, care este şi profesoară de fizică, chimie şi informatică, este acuzată de părinţi şi cadrele didactice că bate copiii şi că nimeni nu se mai poate înţelege cu ea. Chir și colegii de catedră reclamă faptul că „doamna“ bate copiii cu pumnii în spate, trage de păr fetele, păl­muieşte pe cine prinde în faţa ochilor și chiar îi dă cu capul de geam pe copii, scrie Ziarul de Iași.

„Situaţia aceasta este de un an jumătate, noi am aşteptat să se termine ancheta. Acest caz ne-a fost semnalat la începutul lunii octombrie, iar atunci când ne-am deplasat la şcoală, am dat peste un copil plin de sânge, care era cu mama lui. Aceasta ne-a spus că directoarea tocmai l-a bătut, fără să spună ceva. Doar i-a stat în cale. Era o activitate în şcoală la acea dată, am oprit-o cu acordul celor de la ISJ şi am cerut o comisie de inspectori. Cum este posibil să se întâmple aşa ceva la o şcoală din România? Şi de ce nu este sancţionată? Această persoană ţine sub teroare pe toată lumea, elevi, profesori, chiar şi pe şeful de post din localitate. Toţi spun în plângerile lor că se tem că doamna are pile la ISJ şi că nu se va lua nicio măsură. Un copil a povestit că a vrut să-i găurească palma cu un pix!“, a declarat stupefiat Laviniu Lăcustă, preşedintele Uniu­nii Sindicatelor Libere din Învăţă­mântul Preuniversitar Iaşi (USLIP).

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași spun că directorul intenționează să se pensioneze la sfârșitul anului școlar. Mai mult, ei precizează că au convocat-o de trei ori la sediul inspectoratului, dar nu s-a prezentat.

