REVOLTĂTOR! O bătrănă BOLNAVĂ DE CANCER, abandonată de ambulanță în fața unui bar

Un caz revoltător s-a petrecut în județul Hunedoara, unde o bătrână bolnavă de cancer a fost abandonată de ambulanță în fața unui birt din satul Boz.

Femeia, care este din localitatea Brănişca, a fost internată înainte de Crăciun la Oncologie. Atunci, a ajuns la spital cu o ambulanţă care a preluat-o de acasă. La externare, însă, ambulanța nu a mai dus-o până acasă, ci a lăsat-o în fața unui bar din Boz, o localitate din apropiere, relatează replicahd.ro.

Șoferul a dat-o jos din ambulanță pe bătrână cu ajutorul unor localnici, motivând că are o urgență într-o altă localitate.

Fiul femeii nu a știut ce s-a întâmplat cu aceasta, deoarece nu avea semnal la telefon în zona în care locuiește.

„Am fost după mama la Deva, ca să îi fac externarea, fiindcă ea nu se poate deplasa. Doamna doctor mi-a dat-o la 16:02, eu am avut ocazia să merg acasă cu cineva cu mașina, că știam că pe mine în Salvare nu mă poate lua. Am zis să vin înaintea Salvării, că tata este și el la pat. Am ajuns acasă și am așteptat să vină Salvarea. Aici nu prea avem semnal, trebuie să stau eu la semnal. Abia după ora 17:00 a luat-o salvarea să o aducă acasă. De unde a întors mașina, când au venit cu mama către casă, mai erau patru, cinci kilometri. A întors mașina și a lăsat-o în față la birt, în satul Boz. Acolo a oprit și a lăsat-o. Erau niște oameni la bere, la țigară. Oamenii din satul Boz mă cunosc și au zis: «Uite, e mama lui Alin, nu se poate deplasa, hai s-o băgăm aici, în casă la poștășiță, până își face omul rost de mașină, s-o ducă acasă!» Băieții care l-or ajutat pe șofer s-o dea jos pe mama din mașină mi-au spus că șoferul le-a zis că are o urgență la Ilia. A lăsat-o, pur și simplu, în drum! Pe o persoană care nu se poate deplasa!”, a povestit fiul femeii, pentru sursa citată.

Bătrâna bolnavă de cancer a fost adăpostită de poștașul din sat până când a fost preluată de o mașină a Primăriei care a dus-o acasă.

Contactați pentru a oferi detalii despre incident, reprezentanți Ambulanței Hunedoarea susțin că în acest caz s-au respectat toate procedurile.

„Punctul nostru de vedere se face doar atunci când avem o plângere. Astea sunt doar niște zvonuri. Nu am de ce să mă sesizez. Știu ce a fost, dispeceratul m-a anunțat. Din punctul nostru de vedere, s-a respectat toată procedura. Nu știu… Că unul a vorbit nu știu ce, că celălalt a zis nu știu ce și că s-a ajuns la niște interpretări… Trebuie să fie o sesizare scrisă. Din partea cui? A aparținătorilor, a dumneavoastră… Atâta vreme cât eu nu am nicio sesizare scrisă, nu am de ce să fac un punct de vedere la ceva ce nu există”, a declarat dr. Valeria Filimon, șeful SAJ Hunedoara.

