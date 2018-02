RISC DE AVALANȘĂ! Avertismentul salvamontiștilor

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș informează că în Munții Călimani și Gurghiu, în zonele cu pantă între 25 – 38 grade, la altitudini de peste 1.500 m, în urma căderilor de zăpadă din ultimile zile 30-40 de cm, riscul de avalanșă este de gradul III și IV (pe o scară de la 1 la 5), nivel de risc care se va menține în zilele următoare.

Persoanele care vor parcurge în următoarele zile trasee monatne din munții Călimani și Gurghiu la peste 1.500 m trebuie să fie echipate specific perioadei de iarnă, dar și cu echipament individual de salvare din avalanșă (sondă de avalanșă, lopată de avalanșă, dispozitiv electronic de căutare din avalanșă DVA), potrivit Salvamont Salvaspeo Mures.

De asemenea, salvamontistii din judetul Hunedoara au atras atentia, vineri, asupra riscului de avalansa din masivele Parang si Retezat, existent in zonele de creasta si pe vai, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, turistii fiind sfatuiti sa evite aceste locuri si sa intrebe la refugiile Salvamont atunci cand au in plan sa plece in drumetie pe trasee.

Prognoza meteo petru următoarele zile este vreme rea cu temperaturi scăzute, ninsoare și viscol !