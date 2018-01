În munții Bucegi și Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine, este risc de gradul patru din cinci de producere de avalanșe, avertizează meteorologii.

De asemenea, este vizată și zona turistică Bâlea Lac, unde se înregistrează cel mai mare strat de zăpadă din județul Sibiu, de 178 de centimetri.

Meteorologii au precizat că în următoarele 24 de ore, "declanșarea avalanșelor este posibilă mai ales spontan, din cauza cantității mari de zăpadă ușoară, fără coeziune, din partea superioară, care acționează ca o suprasarcină", scrie Hotnews.

De asemenea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Salvamont Neamț, scrie că specialiști din cadrul serviciului au efectuat noi teste în vederea stabilirii gradului de risc în producerea avalanșelor pe zonele cu înclinație mai mare de 30 de grade orientate estic și sud-estic și s-au evidențiat două straturi distincte de 30 si 40 de cm deosebit de instabile.

”ATENȚIONARE PERICOL AVALANSĂ DE GRADUL 3 - 4. Specialiști din cadrul serviciului au efectuat noi teste în vederea stabilirii gradului de risc în producerea avalanșelor pe zonele cu înclinație mai mare de 30 de grade orientate estic și sud-estic. S-au folosit procedee de studiul a straturilor de zăpadă și metoda Norvegiană . S-au evidențiat două straturi distincte de 30 și 40 de cm deosebit de instabile din care cel de profunzime, vechi cu granulație în ultimul stadiu de compunere. Pericolul va rămâne până la sfârșitul iernii și se poate agrava în condițiile unor noi straturi care să mărească greutatea și să forțeze ruperea forțelor de frecare”, scrie Salvamont Neamț pe Facebook.

Risc MARE de avalanșă în munții Bucegi și Făgăraș (VIDEO)

