"Să-i fie RUȘINE lui Radu Banciu pentru CRITICILE pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu". Admiratorii fostului conducător al țării îl CRITICĂ pe jurnalist

Astăzi se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu.

Deşi pentru mulți români perioada comunistă este una de tristă amintire, sunt şi destui nostalgici care îi păstrează fotografia sau care au mers astăzi să aprindă o lumânare, la cimitirul Ghencea, unde este înmormântat.

Citește și: O femeie a fost înjunghiată în apropierea unei grădinițe din Capitală: Atacatorul s-ar fi sinucisCe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinteULTIMELE cuvinte ale lui Neagu Djuvara: A murit cu o DECLARAȚIE DE DRAGOSTE pe buze și UN MESAJ pentru generațiile viitoare

Ca în fiecare an, s-au strâns la mormântul acestuia zeci de persoane, preponderent oameni în vârstă, care au venit cu lumânări, colivă, poze cu Ceaușescu.

La un moment dat, unul dintre oamenii veniți la mormântul fostului conducător a început să strige "Rușine lui Radu Banciu" pentru faptul că jurnalistul l-ar fi denigrat pe Ceaușescu.

"Să-i fie rușine lui Radu Banciu pentru criticile pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu. El pe ce bani se duce când se duce cu săptămânile, lunile de zile pe toată planeta, în toate colțurile planetare ale Pământului. (pe fundal se aude o altă voce: "Cu bani furați de la noi"). După aia vine și ne spune că ....", a declarat unul dintre admiratorii fostului conducător al țării.

Să-i fie RUȘINE lui Radu Banciu pentru CRITICILE pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu

Citește și: Ultimul mohican al centenarilor: Mihai Șora, singur, întristat, dar resemnatMedicii au rămas ÎNGROZIȚI în timpul necropsiei Alexandrei, tânăra ucisă de militarul Florin Oprea! E ȘOCANT ce au găsit în trupul eiDragnea, o nouă replică pentru oficialii europeni: O să prezentăm zilele următoare o minciună (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.