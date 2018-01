Să moară mama! Rom, dus cu forţa la biserică SĂ JURE că n-a PĂCĂTUIT cu nora! Reacţia oficialilor BOR (VIDEO)

Incredibil, dar adevărat! Un bărbat de etnie romă a fost pus să jure cu mâna pe Biblie, într-o biserică ortodoxă din judeţul Timiş, că nu a întreţinut relaţii sexuale cu nora sa. Romii înjură, de faţă cu preotul, care ulterior îl învaţă pe învinuit jurământul.

O înregistrare publicată pe Facebook prezintă halucinanta scenă desfășurată în biserica din comuna Ghiroda.Se poate vedea cum bărbatul înconjurat de alţi coetnici este învăţat de preot cum să jure că nu s-a atins de nora sa. În înregistrare se aude cum romii înjură, de faţă cu preotul, acesta trecând cu vederea cuvintele vulgare folosite de etnici.

„Am avut nouă nurori. Nici pă una nu am... şi nu am avut dragoste cu ea”, spune bărbatul sub jurământ.

Să moară mama! Rom, dus cu forţa la biserică SĂ JURE că n-a PĂCĂTUIT cu nora!

Arhiepiscopia Timişoara a anunţat că va declanşa o cercetare, astfel de practici nefiind acceptate de Biserica Ortodoxă.

„Centrul Eparhial regretă că s-a întâmplat un astfel de lucru în biserică, întrucât jurămintele de felul acesta nu fac parte din practica Bisericii Ortodoxe. Noi nu avem astfel de rânduieli şi, ca atare, ne exprimăm părerea de rău că părintele a acceptat presiunile făcute de cetăţenii respectivi asupra sa. În altă ordine de idei, mâine dimineaţă vom declanşa o cercetare internă pentru a analiza atent cazul şi a lua măsurile care se impun”, a spus preotul Ionel Popescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Timişoarei, citat de tion.ro.