Sancționate pentru îndrazneală: Îngrijitoarele unei grădiniţe care s-au plâns jurnaliștilor de veniturile încasate au fost chemate de urgență la șefi (VIDEO)

Situație penibiliă în Gorj. Îngrijitoarele unei grădiniţe care s-au plâns jurnaliștilor de veniturile încasate au fost chemate de urgență de șefi și mustrate pentru asemenea îndrăzneală. Superiorii lor neaga însă că s-ar fi ajuns la așa ceva, informează B1 TV.

