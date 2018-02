Un videoclip, în care o femeie face scandal într-un avion, publicat de Andrei David pe pagina sa de Facebook este viral pe rețeaua de socializare.

O femeie jignește stewardesa ca la ușa cortului. Mai mult, aceasta o amenință pe angajata companiei aeriene atunci când stewardesa îi spune că va alerta autoritățile.

Un alt pasager intervine spunându-i femeii să înceteze, însă și acesta este înjurat.

Scandal în AVION: O femeie jignește stewardesa ca la ușa cortului (VIDEO)

