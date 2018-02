SCANDAL între FERMIERI. Acuzații de XENOFOBIE (FOTO)

E scandal între marii fermieri, în interiorul celei mai mari organizații a agricultorilor din România, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).

Totul a pornit de la o postare considerată xenofobă, publicată pe pagina de Facebook a directorului executiv al LAPAR, Eugenia Dragnea, în care este atacat fermierul român de origine franceză Arnaud Perrein, președintele Asociației Producătorilor de Porumb.

Citește și: Proiect al Ministerului de Interne: Ajutor de chirie pentru refugiaţi”E regretabil, aştept rezultatele anchetei”. Declarațiile de ULTIM MOMENT ale ministrului Sănătății în cazul copilului externat din Oradea

Postarea nu ar fi fost asumată de nimeni.

"Să auzi și să nu crezi! Arnaud Perrein, fermierul francez care nu și-a găsit de lucru în Franța, conform spuselor sale, și care dorește destructurarea agriculturii românești, concurenta nr.1 a Franței, nu contenește să ne surprindă. După ce a susținut eliminarea subvențiilor pentru fermierii români și așa greu încercați de vremuri, a găsit de cuviință să creeze un 'bir nou pentru agricultori: taxa profesională de 0,5 Euro/ha. Am înțeles, de plătit să se plătească, dar pentru ce? Ne-a lămurit ieri, 25 ianuarie 2018, Dl. Adrian Rădulescu: cu cele 5 milioane de Euro astfel strânse, se vor crea comiții și comitete, organizații și organsime care vor face tot ce au făcut și până acum, adică nimic. Și pentru că s-a îndrăgostit de mierea românească, în calitatea lui de fermier care folosește sămânța tratată, Arnaud Perrein a creat un ghid de bune practici prin care apicultorii trasează sarcini fermierilor în propriul lor business, punându-i la muncă ostășește pentru creșterea producției de miere în detrimentul producției agricole. Noroc cu ideile năstrușnice ale acestui înțelept francez că altfel fermierii români nu mai știau ce să facă cu banii și munca lor! Domnule Perrein, trebuie să înțelegeți un lucru: fermierii români nu intră la stăpân că așa vreți dvs.! În țara asta avem o Constituție care ne apară drepturile fundamentale: dreptul de proprietate, dreptul de liberă asociere, dreptul la liberă exprimare și am luptat și muncit mult ca să ne fie respectate aceste drepturi! Noi vă respectăm dreptul de asociere: asociați-vă cu cine doriți, dar pe banii dvs!", se arată în postarea publicată pe 26 ianuarie pe pagina de Facebook a Eugeniei Dragnea, potrivit agroinfo.ro.

Conform sursei citate, mesajul ar fi fost distribuit și pe pagina de Facebook a LAPAR, dar se pare că a fost ștearsă.

Citește și: Top 5 zodii care vor avea NOROC în DRAGOSTE în februarieMinistrul Educației, reacție de ULTIMĂ ORĂ în cazul PROFESORULUI DE RELIGIE acuzat că se MASTURBA la școalăCULISELE DOSARULUI MICROSOFT. Procurorul Iorga Moraru răspunde criticilor: KOVESI ȘTIA! Discuțiile dintre noi au devenit tot mai tensionate și... (VIDEO)

Postarea apărută pe pagina LAPAR (Foto: agroinfo.ro)

Doi dintre cei mai mari fermieri din România, Nicolae Sitaru, vicepreședinte LAPAR, și Cornel Stroescu, membru LAPAR și președinte al Asociației Producătorilor Agricoli, au sărit în apărarea colegului francez, stabilit de ani buni în Ialomița și căsătorit cu o româncă. Ei au trimis două scrisori deschise, publicate de agroinfo.ro, în care cer lămurirea situației.

Cei doi au insinuat că postarea îi aparține lui Laurențiu Baciu, președintele LAPAR.

Nicolae Sitaru a scris: "Am văzut în urmă cu câteva zile un atac plin de calomnii împotriva președintelui APPR, atacuri care veneau din partea LAPAR. Sau cel puțin așa a înțeles toată lumea. O postare pe Facebook pe o pagină personală care este folosită pentru comunicarea instituțională și oficială a LAPAR este în discuție și cred că trebuie să vorbim deschis despre asta. În afară de faptul că nu este în discuție România, consider că Arnaud Perrein are toate însușirile unui bun fermier român: plătește taxe statului român, contribuie la dezvoltarea unei comunități locale din România, vorbește limba română, copiii și-i educă aici, în școli românești, se bate pentru fermierii români și vrea ca aceștia să nu fie mai prejos decât cei din Franța, Germania sau Spania. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să fim toți de acord cu ceea ce spune sau ce vrea să facă. Dar de aici și până la revărsarea de ură, xenofobie și injurii din postarea menționată este un drum lung. Ca vicepreședinte, atât al LAPAR, cât și membru fondator al APPR, fondator al A.C.C.P.T lalomita și prin aceasta, al LAPAR, este datoria mea să solicit public o lămurire urgentă: Domnule președinte al LAPAR, Laurențiu Baciu, dumneavoastră vă asumați postarea respectivă? Este o postare personală sau una oficială a LAPAR? Cine este semnatarul acestei postări?"

Și Cornel Stroescu a cerut conducerii asociației să-și revizuiască atitudinea: "Consider că acest atac rușinos față de colegul nostru de origine franceză, A. Perrein, ne dezonorează. Repet, nu reprezintă opinia mea chiar dacă sunt membru LAPAR și acest atac la adresa colegului nostru a fost răspândit pe rețeaua de socializare chiar de pagina oficială LAPAR. Pe această pagină sunt postate, de obicei, participări la conferințe sau întâlniri ale președintelui LAPAR, Laurențiu Baciu. Consider că o organizație de talia LAPAR trebuie să fie concentrată pe problemele reale din agricultură și pe necazurile pe care le întâmpină fermierii noștri. Și dau doar câteva exemple: despăgubirile pentru fermieri în caz de calamitare a culturilor agricole, fiscalitatea și birocrația sufocante pentru agricultori, cele 17 milioane de euro, din rezerva de criza constituită la nivel UE pentru anul 2017, bani care ar fi trebuit să ajungă la fermierii noștri în decembrie 2017 și nu au ajuns nici acum. Ce facem noi, ca organizație mare și cu reprezentativitate națională?! Ne adâncim în nepăsare?! Discriminăm fermieri fluturând un pseudo-naționalism?! Nu vreau să procedez în același fel, nu vreau să lansez un atac la persoană. Din acest motiv, transmit public conducerii LAPAR să-și revizuiască atitudinea".

Contactat de hotnews.ro, Laurențiu Baciu a declarat că el a postat mesajul pe pagina asociației, dar consideră că acesta nu este xenofob, ci doar o informare către colegi.

"Eu am făcut postarea. (...) Eu nu am făcut altceva decât o informare. (...) Nu există niciun război între mine și Sitaru, nu există niciun război între mine și acel fermier care întâmplător este francez. Eu am informat fermierii al căror președinte sunt și am considerat că le-au fost lezate drepturile prin propunerile acelui fermier. Nu am șters postarea, nu am șters-o eu, nu știu cine a șters. Postarea nu este xenofobă. Este treaba lui Sitaru ce crede, nu i se adresează lui și nici asociației lui. Sitaru are posibilitatea, așa cum prevede statutul LAPAR-ului, când are o nemulțumire, să o aducă în fața consiliului director și acolo este judecată. El așa trebuia să procedeze , să respecte statutul organizației. (...) În ceea ce privește datul afară, nu l-a dat nimeni afară, nici nu s-a pus problema să fie dat afară", a declarat Laurențiu Baciu.

Laurențiu Baciu (Foto: agroinfo.ro)

După publicarea scrisorilor însă, Nicolae Sitaru a fost chemat în fața consiliului director director al LAPAR pentru a da explicații, riscând excluderea din asociație.