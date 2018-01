SCANDAL la „Zilele Eminescu” - Botoșani. O poetă a șocat asistența: „Îţi introduc ... în pântec, România“ (VIDEO) 

Luni, 15 ianuarie, la Botoşani au avut loc obișnuita manifestare culturală, ”Zilele Mihai Eminescu”, un omagiu adus poetului pe locurile sale natale.

Cu această ocazie a fost decernat şi Premiul Naţional de Poezie ”Mihai Eminescu”, cel mai important premiu pentru poezie din România. Gala de acordare a premiului a avut loc la Casa Tineretului din Municipiul Botoşani, iar la eveniment au participat sute de botoşăneni şi oameni de cultură din toată ţara.

Gala a debutat cu un eveniment al editurii ”Cartea Românească”. Mai precis, editura a premiat o serie de scriitori pentru activitatea din anul 2017. Printre aceştia s-a numărat şi poeta Medeea Iancu. După ce a fost premiată, pentru volumul ”Delacroix este tabu: suita românească”, scriitoarea a ţinut să recite o poezie în faţa publicului. Ceea ce a urmat a scandalizat însă o parte a audienţei.

Medeea Iancu a recitat următoarele versuri-manifest:

„Eu sunt tipa pe care aţi hărţuit-o, tipa pe care aţi numit-o curvă, prostituată / Persoană, persoană, persoană / Eu sunt tipa pe care o urâţi, aş fi trebuit să fiu băiat, astfel aş fi lângă voi / Şi dacă un poet ejaculează pe faţa unei femei este artă / Şi dacă un poet f...e o femeie în timp ce doarme este artă, nu viol / Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl aşteptaţi / Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa care spune la microfon: eroul este un bărbat Nu sunt poemul care să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forţezi / Nu am scris suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cuminte pentru tine, România Nu am spus nimănui România / Nu ţi-am lăudat suficient violul România, nu ţi-am slăvit eroii România, nu ţi-am citit scriitorii România În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva / A spus prostituata, a spus mama şi fiica / Îmi pare rău, nu m-am sinucis România, îmi pare rău nu sunt strofa ta preferată despre sex, / Poemul despre viol eşti tu, România, poemul despre hărţuire eşti tu România, poemul despre abuz eşti tu, România / Îţi introduc penisul meu lung şi negru în pântec, România / Mai ştii? Aplaudaţi. Aplaudaţi. Aplaudaţi… / Nu sunt pornografia ta, România, nu voi aştepta întinsă să-mi faci felul / Nu sunt gluma ta despre viol, în literatură nu se discută despre asta, în familie nu se discută despre asta / Şi noi fetele aşa murim şi tu România spui mereu: poetul, poetul, poetul”.

În timp ce recita, o partea a publicului vocifera revoltată. Mai mult decât atât, au fost persoane care au apostrofat-o din public pe Medeea Iancu şi au părăsit sala, scrie Adevărul