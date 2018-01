Scandal-monstru la Timișoara: Bătaie între taximetriști și un grup de șoferi Uber (VIDEO)

Scandal-monstru în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Timişoara, între taximetrişti şi cei de la Uber. Mai multe persoane au fost rănite şi câteva maşini avariate, după ce zeci de taximetriști au urmărit un grup de șoferi de la Uber. Totul după ce aceștia din urmă le-ar fi agresat un coleg. Martorii susţin că cei de la Uber ar fi încercat să se răzbune, informează B1 TV.

Scandal-monstru la Timișoara: Bătaie între taximetriști și un grup de șoferi Uber

