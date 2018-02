SCANDALUL dosarului ”Shanghai”. Ambasada Chinei susținea că MAFIOTUL ”Mihai” este CETĂȚEAN MODEL. Capii rețelei sunt bine-mersi în România și-și continuă afacerile (VIDEO)

Noi detalii apar în scandalul dosarului Shanghai. Chinezii nu erau protejaţi doar de oamenii în uniformă de la noi, ci şi de autorităţile de la ei din ţară. Cu o cerere de expulzare pe masă, pe numele lui Zhang Jian Jun, zis și "Mihai", ambasada Chinei dădea note către instanţa supremă din România că mafiotul este un cetăţean model, informează tolo.ro, citat de B1 TV. Iar în schemă apare un nou personaj: Senatorul!

”Pe 10 iulie 2007, Ambasada Chinei trimite către Înalta Curte de Casație și Justiție o scrisoare elegantă, diplomatică - China are, evident, o rutină de milenii a diplomației - în care, însă, spune în esență că acest cetățean este unul cu ”un profil socio-moral corespunzător” și că este șeful Uniunii Tinerilor Chinezi din România, o poziție foarte importantă. Procurorii știau că era și secretar general al Camerei de Comerț și Industrie Chino-Române. Camera neagă după atâția ani, dar atunci asta era în dosar.

Ambasada spune toate lucrurile astea după ce acest om fusese condamnat pentru trafic de persoane, pentru trafic de minore, pentru criminalitate organizată și fusese decisă expulzarea sa. Toate celelalte instanțe care urmează după acest apel și după primul verdict al primei instanțe lasă cinci ani de închisoare, dar elimină expulzarea. Din informațiile GSP, ”Sam” și ”Mihai”, cei doi chinezi capi ai rețelei, sunt bine-mersi în România, unde-și continuă afacerile. Nu poți vorbi în termenii ăștia de un pedofil! Sute de oameni apar ca fiind traficați în Vest în acest dosar”, a declarat Cătălin Tolontan, pentru B1 TV.

SCANDALUL dosarului ”Shanghai”. Mafioții chinezi sunt bine-mersi în România, ofițerii protectori sunt neatinși

