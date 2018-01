Scene halucinante într-un mall din Capitală: O femeie care și-a bătut copilul într-un magazin, reținută. O vânzătoare și agenții care au intervenit ar fi fost și ei agresați (VIDEO)

UPDATE: După audieri, femeia a fost reținută.

O femeie a fost săltată cu forța de polițiști, după ce a provocat un scandal monstru într-un mall din Capitală, informează B1 TV. Supărată că băiatul ei de patru ani nu o ascultă, femeia a început să îl bată crunt. O vânzătoare a intervenit, dar a fost și ea lovită. Când a ajuns poliția, agresoarea și-a ieșit cu totul din minți. A urlat, s-a târât pe podeaua magazinului și chiar l-a mușcat pe unul dintre polițiști de picior. Agenţii au condus-o la secţie, în timp ce femeia ţipa ca din gură de şarpe.

Scene halucinante într-un mall din Capitală: O femeie și-a bătut copilul într-un magazin. O vânzătoare și polițiștii care au intervenit au fost și ei agresați

