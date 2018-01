Scene ȘOCANTE în plină stradă: Un bărbat a murit, după ce a fost prins sub roțile unui tramvai (VIDEO)

Tragedie la Oradea. Un bărbat de 61 de ani a murit, după ce a fost prins sub roțile unui tramvai și târât câțiva metri, informează ebihoreanul.ro.

Totul s-a întâmplat duminică după-amiază în stația de lângă parcul Olosig.

Bărbatul a coborât din tramvai, iar când vehicului s-a pus în mișcare, s-a dezechilibrat și a căzut sub mijlocul de transport, suferind răni grave.

"La sosirea echipajelor de descarcerare, bărbatul era în stare de inconştienţă, iar un picior al său era prins sub tramvai. Echipajele de descarcerare au ridicat tramvaiul şi au evacuat victima, iar apoi s-au început manevrele de resuscitare. Din păcate, însă, victima nu a putut fi salvată", a declarat, duminică, maiorul Camelia Roşca, purtător de cuvânt al ISU Crişana.

La fața locului au ajuns și mai multe echipaje de Poliție, inclusiv criminaliști, care fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Scene ȘOCANTE în plină stradă: Un bărbat a murit, după ce a fost prins sub roțile unui tramvai

