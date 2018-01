Se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române (VIDEO)

Se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române. "Unirea Mică", de la 24 ianuarie 1859, care a consfinţit lipirea Moldovei și Țării Românești într-un singur stat, este considerată a fi primul pas important pe calea înfăptuirii a ceea ce este România de astăzi.

24 ianuarie 1859 este una dintre cele mai importante zile din istoria României. Atunci, domnitorul Alexandru Ioan Cuza înfăptuia Unirea Principatelor Române, un prim pas spre România de astăzi.

Se împlinesc 158 de ani de la Unirea Principatelor Române

