Sebastian Ghiţă tună şi fulgeră la adresa şefei DNA. "Mă întreb dacă Kovesi e zdravănă"

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă continuă atacurile la adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în contextul scandalului generat de fostul deputat Vlad Cosma care a dezvăluit cum se "fabricau" probe şi dosare la DNA Ploieşti.

Fostul deputat a lansat noi acuzaţii extrem de grave la adresa şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi a procurorului general al României, Augustin Lazăr.

De asemenea, Ghiţă a lansat săgeţi şi în direcţia procurorului şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, care a afirmat luni că "niciodată nu au fost falsificate probe în dosare" (Detalii AICI).

"Mă întreb dacă Augustin Lazăr mai este procuror general al României? Procurorul Onea şi-a recunoscut falsurile la conferinţa de presă! Este evident că au măsluit probele şi, vă spun eu, nu sunt singurele falsuri", a afirmat luni seară afaceristul fugar, la România TV.

"Am urmărit conferinţa domnului Onea. Cât o să mai spunem domn. Nu ştiu cât mai poate minţi opinia publică. A admis că e vocea dânsului. Într-un acces de nebunie şi de frustrare ne-a spus că ce a trimis judecătorilor şi ce a trimis în Serbia e un fals. Nu un cetăţean din Iaşi sau Moldova i-a trimis un denunţ, ci Vlad Cosma i le-a adus. Asta am auzit toţi pe înregistrarea de aseară", a mai declarat Sebastian Ghiţă.

"Ce scrie în acte Onea, dezminte în conferinţă. S-a autoincriminat în mare hal. Principala legătură dintre aceste documente şi persoana mea sau a lui Ponta se face pe acele documente false. Nicio altă probă sau document din dosar nu ne spune că acele documente sunt legate de campania lui Ponta. Acest om a vrut să mintă judecătorii. Nu vrea o justiţie dreaptă, el falsifică. Ne-a spus cu gura lui. A luat documente false, le-a falsificat forţându-l pe Vlad Cosma. Mă întreb dacă e zdravăn, dacă Kovesi e zdravănă că l-a mai pus o dată să mintă. Se vede o măsluire. Mă întreb dacă ei mai scapă cu un comunicat. Mă întreb dacă Augustin Lazăr mai e procuror general.(...) Chestia asta cu şantajul, ce tratament să le mai acorde DNA-ul? Familia Cosma a depus plângere penală. A depus plângere penală şi înregistrările. Şantajul îi absolvă de ce au făcut în dosarul meu? Sub supravegherea lui Kovesi, cu încurajarea ei, aceştia au măsluit probe în acest dosar. Nu e singurul", a mai spus Ghiţă.