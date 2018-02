Șeful comisiei SRI a făcut anunțul: Serviciul Român de Informații a trimis un răspuns secret legat de sistemul din justiţie

Președintele Comisiei de control al activității SRI, Claudiu Manda, a anunțat marți că organizmul pe care îl conduce a primit un răspuns clasificat de la Serviciul Român de Informaţii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor din Justiţie, informează Știripesurse.ro.

În schimb, reprezentanții comisiei au cerut să primească un răspuns neclasificat pe această temă.

"Dintre răspunsurile pe care le-am primit, unul important este legat de sistemul din justiţie, de repartizarea aleatorie a dosarelor. Au fost una sau două (...) poziţii prezentate comisiei cum că lucrurile n-ar fi fost în regulă acolo şi că s-ar fi ştiut. Am primit un răspuns de la SRI despre posibile vulnerabilităţi, documentul este secret. Am făcut o solicitare să primim un răspuns nesecret cu eventuale vulnerabilităţi identificate şi care au fost beneficiarii care au primit aceste informaţii despre vulnerabilităţile respective. Urmează ca răspunsul acesta să-l prezentăm într-un raport privind toată această activitate pe care o vom avea la comisie", a declarat marți, Claudiu Manda.

Senatorul PSD a mai spus că fostul secretar de stat din Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura, a vorbit despre aceste vulnerabilități în cadrul unei audieri.

"În contextul discuţiilor cu domnul Puţura, de exemplu, ne-a spus de vulnerabilităţi şi ne-a spus că la vremea la care era secretar de stat şi responsabil cu securitatea a avut astfel de înştiinţări sau că ştia despre un astfel de subiect şi că la vremea respectivă se ştia inclusiv la nivelul SRI. Şi atunci noi am vrut să ştim dacă s-a ştiut la nivelul SRI dacă s-au identificat vulnerabilităţile şi dacă au fost informaţi beneficiarii. Am primit un răspuns clasificat din partea SRI şi am hotărât astăzi în comisie să primim şi un răspuns neclasificat", a mai spus Claudiu Manda.

